Giancarlo Pedote, è storia: mai l’Italia così in alto al Vendée Globe

Grazie Giancarlo Pedote. Questa è la prima cosa che ci sentiamo di dire adesso che ha tagliato il traguardo, hai coronato il suo sogno, e ha portato la vela italiana dove mai era arrivata, a centrare un ormai probabile ottavo posto, un risultato che mai nessun italiano prima aveva raggiunto. E siccome il Vendée Globe è considerata come la sfida più dura che ci sia nella vela oceanica, possiamo considerare certamente quella di Pedote con Prysmian Group come una delle imprese più importanti che siano state mai fatte nella vela italiana.

Chiudere un Vendée Globe in 81 giorni non è qualcosa di scontato. Sulla carta c’erano grosse possibilità, considerato anche quello che è successo a molti favoriti per la vittoria, che questo risultato fosse molto difficile da raggiungere. Arrivare al traguardo di Les Sables non era scontato. E i rischi quindi, per un piccolo team come quello di Giancarlo, che non ha le stesse risorse dei big in regata, vanno soppesati con attenzione. Pedote lo ha fatto, conducendo una regata in modo quanto mai lucido e razionale. Avanzando passo dopo passo, con uno sguardo alla classifica e due orecchie tese ad ascoltare sempre la sua barca. Ogni qual volta che le condizioni sono state clementi Pedote ha accellerato per rimanere dentro il gruppo di testa, ha ricucito alcuni distacchi importanti che si erano creati, e alla fine è stato addirittura protagonista di questo arrivo in volata con 8 barche in meno di 24 ore. Una regata concreta, senza tante chiacchiere, come sempre è stato nello stile di Giancarlo Pedote.

E allora grazie Giancarlo. Grazie per essere stato un eroe umano, grazie perché molti si sono potuti immedesimare in te, nelle tue paure e nella tua determinazione nel portare il tuo progetto fino al traguardo. Ci auguriamo, e ti auguriamo, una cosa: che questo Vendée Globe sia solo il primo.

Mauro Giuffrè