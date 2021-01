In questi tempi di cambiamento non potevamo certo starcene con le mani in mano, abbiamo deciso di creare lo store nautico della Milano Yachting Week per continuare a proporre prodotti studiati, fuori dagli schemi, che siamo certi rilanceranno il mercato una volta usciti da questi giorni bui verso una nuova consapevolezza del consumatore e una nuova idea di produzione più sostenibile.

Un monopattino da barca (e da città)

Il nostro store cresce di mese in mese, oggi abbiamo una novità, possiamo proporvi (anzi pre-proporvi perché si tratta di una start up) con orgoglio quello che a nostro giudizio sarà uno dei migliori monopattini elettrici dei prossimi anni, totalmente “made in Italy” anzi “made in Torino”.

TO.TEM sono due monopattini sicuri e veloci, controllati anche tramite app, con il massimo della tecnologia e del confort di guida presente sul mercato, scoprite di più, cliccate sul link qui sotto e non perdete questa offerta lancio del prodotto!