VIDEO Le 30 barche che hanno fatto la storia della vela

Esistono delle barche che, più di altre ci fanno sognare. Joshua evoca le imprese di Moitessier come Calypso ricorda a noi tutti i documentari del comandante Cousteau. Ma perché una barca ci fa innamorare? Non sono le linee o il disegno della tuga, non sono le vittorie o la sua velocità, è tutta una questione di cuore.

Una volta approdato il 99% dei velisti ama fare il giro del porto per vedere quali sono le barche che faranno compagnia alla sua bella almeno per una notte. E’ una questione di entusiasmo; come un bambino che va in estasi di fronte al giocattolo che ha sempre voluto noi marinai spesso ci accontentiamo solo di una foto dalla banchina con alle spalle la barca di cui conosci la storia e le imprese a memoria.

In questo video abbiamo scelto 30 imbarcazioni senza età che appassionano e accomunano centinaia di migliaia di velisti in tutto il mondo. Ecco le 30 barche leggendarie, in ordine di grandezza. Fateci sapere se c’è anche la vostra preferita e quali “escluse”, secondo voi, meritavano di entrare in questa lista. Buona visione!

LE 30 BARCHE CHE HANNO FATTO LA STORIA DELLA VELA

