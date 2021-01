Il Giornale della Coppa in diretta notturna per la battaglia Luna Rossa-American Magic

Correvano i ruggenti anni ’80, la vela italiana scopriva la Coppa America e Il Giornale della Vela lanciava Il Giornale della Coppa. Lo mandavamo via fax, a tutti gli abbonati, subito dopo le regate che si svolgevano a Newport o a Fremantle in quegli anni, e poi ancora a San Diego nel 1992. Sembra passato un secolo, ma il Giornale della Coppa è tornato ed è pronto a lanciare per le semifinali della Prada Cup un’enorme novità. Ce lo avete chiesto in tantissimi, e allora siamo pronti per accontentarvi: a partire dalle semifinali di Prada cup tra Luna Rossa e American Magic, una sfida da paura che manderà a casa uno dei due equipaggi, Il Giornale della Coppa andrà in diretta, nel vero senso della parola, di notte e in contemporanea con le regate, come sempre sui nostri canali Youtube, Facebook, e sul sito della Milano Yachting Week. I nostri Bacci Del Buono e Mauro Giuffrè, con un panel di ospiti d’eccezione, commenteranno live le regate e potranno essere la vostra telecronaca.

Non potremo mostrare la diretta della regata, ma con alcune semplici istruzioni che vi comunicheremo a breve potrete coordinare la nostra cronaca e il nostro commento con le immagini che state guardando, sarà un gioco da ragazzi. E ovviamente ci sarà spazio anche per voi lettori che ci seguirete in questa “follia” , con le vostre domande alle quali risponderanno direttamente i nostri esperti. La puntata resterà comunque registrata sui nostri canali e potrete rivederla, con le stesse modalità, anche in differita.

L’appuntamento è quindi per il 29 gennaio, alle 2,30 di notte, sulla nostra pagina facebook, sul canale youtube e nell’area eventi della Milano Yachting Week. E gli ospiti? Mino Taveri, Gabriele Bruni, Maelle Frascari, Claudia Rossi, Giulio Desiderato, Giovanni Ceccarelli, Paolo semeraro, Claudia Rossi, Martina Orsini, Enrico Zennaro, Elio Somaschini, Andrea Falcon, Alberto Mariotti, solo per fare qualche nome, ma potrebbero esserci altre sorprese.