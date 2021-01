Preparati, qui ti raccontiamo di qualcosa che serve alla barca e che probabilmente non sai della sua esistenza. Di cosa parliamo? Di cinque accessori/strumenti per la nautica che sono quanto di più nuovo e utile che ci sia.

Queste cinque chicche le trovi alla Milano Yachting Week – The digital boat show l’unico luogo (virtuale) dove puoi navigare comodamente seduto con ogni device (computer/tablet/smartphone) tra 70 marchi e 700 prodotti di ogni genere, dal superyacht al pulitore per la vetroresina.

Ecco l’anticipazione sui cinque accessori ultrainnovativi e poco conosciuti che ti conviene conoscere subito alla Milano Yachting Week – The digital boat show.

Il generatore per tutte le barche senza motore

La rivoluzione energetica è servita alla Milano Yachting Week – The digital boat show con il nuovissimo generatore termoelettrico Zeus200 prodotto dall’italiana Mobil Tech.

Adesso l’energia non è più un problema a bordo. Perché è rivoluzionario? Perché Zeus200 di Mobil Tech è un generatore caricabatterie senza motore tradizionale che pesa poco, occupa poco spazio, è silenzioso, praticamente non inquina e non ha vibrazioni. Si installa anche in piccole imbarcazioni a vela e a motore.

Scopri come i tecnici di Mobil Tech hanno realizzato il nuovissimo generatore termoelettrico Zeus200, com’è fatto questo nuovo accessorio e come si monta a bordo, visitando subito il prodotto nello stand alla Milano Yachting Week cliccando direttamente QUI.

Bastano le batterie di bordo per avere acqua dolce

Si chiama Osmosea New 12 ed è un innovativo dissalatore che trovate qui e basta scorrere le caratteristiche tecniche per capire che il dissalatore, una volta privilegio di grandi barche, oggi è alla portata di ogni barca, anche senza dover installare un generatore di corrente, pesante, costoso, ingombrante, inquinante.

Ti conviene guardare subito come Osmosea ha realizzato il nuovo New 12 per renderti conto di come funziona veramente grazie al sistema brevettato di intensificazione di Pressione, che permette un recupero di energia fino all’80%. Così l’alimentazione può avvenire direttamente dalle batterie di bordo senza installarne di nuove. E senza generatore.

Pulisce la barca subito, senza fatica e danni

Si chiama The Cleaner di Sinteak, funziona veramente. In un test video che trovi qui il tester Carlo Luongo lo ha sottoposto a una prova severa su teak, cuscinerie ecc.

The Cleaner di Sinteak funziona veramente, in poco tempo su gealcoat, pavimentazioni naturali o sintetiche, cuscinerie, motori, scafi, parabordi. Il prodotto è totalmente ecologico e biodegradabile. Impossibile che rovini o corroda qualcosa.

Scopri come i tecnici di Sinteak hanno realizzato il nuovo The Cleaner, l’unico power cleaner istantaneo sul mercato, visitando subito il prodotto nello stand alla Milano Yachting Week cliccando direttamente qui.

L’orologio che ha vinto la Coppa America

Tempo di Coppa America, e allora vuoi scoprire l’orologio di culto della manifestazione nautica più antica e famosa del mondo…e magari acquistarlo subito?

Il TAG Heuer Aquaracer deriva dal modello sperimentale nato per la America’s Cup quando alle 17:27 e 39 secondi di lunedì 18 settembre 1967 Intrepid vince la quarta regata contro gli australiani di Damie Pattie e si aggiudica la Coppa America a Newport nel Rhode Island.

Negli anni TAG Heuer Aquaracer si è evoluto sino a diventare quello che è oggi, un “oggetto” iconico che, nello stand di TAG con un solo click sul tasto “acquista subito”vi permette anche l’acquisto on line.

Come non scivolare mai più in barca

Vi consigliamo di vedere subito il video che spiega tutto in pochi minuti. Intanto vi diamo qualche assaggio di cos’è e come si applica Harken Marine Grip.

Innanzitutto una curiosità nasce dai surfisti alle Hawaii che avevano il grande problema di trovare un modo di applicare alla tavola qualcosa che non li facesse scivolare nei momenti cruciali della surfata e che non fosse abrasivo per i piedi.

Ecco, Harken Marine Grip ha preso il meglio di questa invenzione e l’ha trasferita per un suo su qualsiasi superficie di calpestio in barca. Non è abrasivo, s’installa facilmente dovunque senza bisogno di specialisti, lo potete fare voi stessi.

Vi abbiamo incuriosito? Non vi resta che visitare questo rivoluzionario prodotto nello stand di Harken,

Per rendere la vostra barca il posto più sicuro dove camminare, anche quando è bagnata la coperta e il mare incrociato rende facile rischiare di scivolare grazie a Marine Grip.