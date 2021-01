Il solo modo per diventare un vero fan di Luna Rossa. Lo trovi qui

Vuoi sapere tutto su Luna Rossa, la barca italiana più famosa del mondo, in corsa in questo momento nella Coppa America, la manifestazione nautica più famosa e importante del mondo?

C’è un solo posto dove trovi tutto, ma proprio tutto su Luna Rossa. E’ nel nostro salone digitale, la Milano Yachting Week dove trovi un enorme padiglione tutto dedicato a Luna Rossa, lo trovi subito qui.

Il padiglione di Luna Rossa è diviso in due parti:

– nella prima parte trovi tutta la storia di Luna Rossa, dall’idea della prima sfida nel 2000 sino ad oggi, clicca qui per entrare subito

– nella seconda parte segui tutta l’avventura di Luna Rossa di questi giorni, minuto per minuto, con i commenti dei migliori esperti che ti spiegano tutto, quello che è difficile comprendere diventa facile, clicca qui per entrare.

Se ami il mare, le sfide, le barche, la tecnologia, l’avventura non puoi mancare una visita alla più grande esposizione on line dedicata a Luna Rossa, ecco qualche anticipazione di ciò che troverai.

Prima parte della visita: Alla scoperta di Luna e dell’America’s Cup

Qui trovi:

– Tutto quello che dovete sapere sull’America’s Cup: la sua storia dal 1851 ad oggi. Chi sono stati i personaggi e le barche che l’hanno resa la manifestazione velica più famosa della storia.

– La storia di Luna Rossa, una sfida che dura da 23 anni.

– La nostra intervista esclusiva al boss di Prada Patrizio Bertelli che racconta inediti retroscena della sua passione per il mare e la vela.

– Cosa sono e come funzionano le barche che volano dell’ultima America’s Cup.

– Alla scoperta dei segreti di Luna. Una navigazione virtuale a bordo, chi sono i membri del team

– La web series di Luna Rossa che in emozionanti video ti conduce per mano dalla nascita alle gare in corso

– Le curiosità, da come ci si veste, al glossario, al funzionamento dei foil, agli avversari.

Clicca qui per entrare subito.

Seconda parte della visita: Segui minuto per minuto l’America’s Cup

Qui segui “live” tutte le fasi della XXXVI America’s Cup con i giornalisti del Giornale della Vela. In ogni puntata ospiti, commenti tecnici, video e highlights di tutte le regate. Finalmente puoi capire tutto sulla “Coppa”.

Tranquillo, se ti perdi una puntata puoi rivederla perché rimane a tua disposizione!

Entra subito nel padiglione di Luna Rossa alla Milano Yachting Week – The digital Boat Show. Diventa anche tu un supporter della barca italiana più famosa nel mondo!