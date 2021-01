La barca Gran Turismo con lo zampino di Porsche: Elan GT6

C’è lo zampino di Porsche nell’Elan GT6 che trovate nel porto della Milano Yachting Week – The digital boat show e si vede!

Dategli un’occhiata cliccando qui e scoprirete dove Porsche e il famoso designer Rob Humphreys sono interventi per realizzare il nuovo Elan GT6 (15,14 x 4,49 m) che è già una barca cult. Perché? Semplice, riesce a essere nello stesso tempo veloce come un racer e comoda come un cruiser. Proprio come un’auto Porsche, che in più è bella ed affascinante. Come l’Elan GT6.

La Gran Turismo del mare è nata

Vi diamo qualche anticipazione di quello che troverete salendo a bordo dell’Elan GT6 alla Milano Yachting Week.

Il GT6 combina, in modo unico, una tecnologia costruttiva all’avanguardia con una raffinata artigianalità tradizionale per creare, come dice il nome, una vera Gran Turismo del mare. Creando una nuova categoria, quella del lusso sportivo.

La costruzione è high tech: tecnologia 3D Vail infusion, che garantisce leggerezza e rigidità. Le paratie sono realizzate in composito, la chiglia a T, il bompresso in carbonio e la doppia pala del timone.

Facilità di navigazione a vela, si manovra facilmente in due. Interni, con un salone “semideck” con vista a 180° verso l’esterno, suite armatoriale e cabine ospiti vista mare.

Il design dell’Elan GT6 ha il DNA di Porsche, elegante e pratico. Senza dare troppo nell’occhio. Adesso non vi resta che visitarla.

Per saperne di più sull’Elan GT6 e sulla gamma Elan

