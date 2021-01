Solaris 60, varo per il 12 febbraio: è iniziato il conto alla rovescia

Novità in arrivo per il cantiere italiano Solaris, il conto alla rovescia per il varo del nuovo Solaris 60 è infatti già iniziato. In cantiere hanno cerchiato in rosso la data sul calendario: il 12 febbraio 2021.

L’evento digitale sarà un’anteprima dell’evento ufficiale in presenza previsto per la primavera. In questa occasione, oltre ai video di presentazione, alle interviste, ai dettagli tecnici, sarà possibile prenotare una visita digitale guidata della barca, nelle modalità che verranno successivamente comunicate.

Il Solaris 60 è una barca, progettata dalla firma Solaris Soto Acebal, ideata per coniugare il comfort in navigazione con le prestazioni di un vero e proprio racer, il tutto interpretato attraverso un design dello scafo moderno ed elegante ed interni ampi e funzionali realizzati con materiali e finiture di assoluta qualità. Tra le soluzioni che distinguono questa barca c’è un pozzetto con le ruote dei timoni a tutta ampiezza che consentono visibilità senza precedenti e permettono di timonare comodamente appoggiati alle draglie, al di fuori dell’ingombro dello sprayhood e vedendo l’inferitura del fiocco.

La tuga è il tipico segno distintivo Solaris, piccola e appena accennata, termina a poppa dell’albero ed è completamente armonizzata alla coperta. Per recuperare altezza i bordi liberi sono infatti più accentuati.

INTERNI

L’armonia del design esterno si ritrova anche internamente con un layout classico e accogliente e l’introduzione di nuove soluzioni. La cucina è leggermente nascosta da due gradini a prua, offrendo una zona di comfort molto ampia. A poppa due cabine grandi e luminose, con letti singoli, o doppi, entrambe perla prima volta con ampia finestratura, che si affaccia all’interno del pozzetto. Ognuna è servita con il suo bagno con doccia separata. La cabina dell’armatore a prua è particolarmente ricercata, caratterizzata da un comodo e grande stivaggio, offre la possibilità di scelta di letto a murata o centrale, ed un grande bagno con doccia separata. La cabina del marinaio, a prua, è dotata di bagno. È separata da due paratie per mantenere un elevato livello di privacy e indipendenza a bordo.

Scheda tecnica Solaris 60

LOA 18,31 m

LWL 17,40 m

Larghezza 5,28 m

Immersione 3,20 m – 2,80 optional – lifting keel 3.5-2.5

Dislocamento 25.800 kg (light)

Zavorra 7.900 (min) kg

Sup. Velica 201 m2

Randa 101 m2

Fiocco 106% 100 m2

VOLVO PENTA 75hp – 110hp-150hp opzionale Trasmissione V-drive – cavalletto in bronzo

Acqua 650 lt

Gasolio 450 lt

CE alto mare “A”

www.solarisyachts.com