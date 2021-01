Arriva il primo fuoribordo elettrico che si autoricarica

Epropulsion lancia la prima serie di fuoribordo elettrici che si autoricaricano (l’elica diventa un idrogeneratore quando non è in funzione). Saranno sette i modelli Epropulsion Evo equipaggiati con questa tecnologia nel 2021.

Il fuoribordo elettrico per il tender o per piccole barche (o, in alternativa, il pod drive), è ormai in grandissima espansione. Epropulsion conferma questa tendenza: nel 2020 il fatturato dell’azienda ha fatto registrare +60% con due mercati di riferimento: Europa occidentale e Stati Uniti. Ora l’azienda lancia il motore elettrico che si autoricarica.

Epropulsion nel 2021

Fuoribordo per tender o pod Drive fino a 9 cavalli: i motori della tua barca da oggi si ricaricano da soli. Epropulsion punta sui motori elettrici autocaricanti che permettono – oltre alla normale carica attaccandosi alla colonnina o al generatore della propria barca, la ricarica inversa della batteria del motore, a velocità comprese tra 4 e 10 nodi.

Pod drive a parte, che lavora sempre immerso ed è la soluzione autoricaricante è già utilizzata (ad esempio, da Oceanvolt), la vera novità è relativa al fuoribordo. Se lo montate come motore principale o ausiliario su una piccola barca, vi basterà lasciarlo abbassato quando navigate a vela. Se invece lo utilizzate come motore per il tender, quando il mare è calmo, vi basterà lasciare il motore abbassato e trainare il tender per ricaricarlo quando navigate a motore o a vela.

In entrambi i casi, a fronte di un attrito trascurabile.

A sfruttare questa tecnologia saranno le linee di prodotti Spirit e Navy di ePropulsion: i nuovi modelli sono lo Spirit 1.0 EVO, Navy 3.0 EVO e Navy 6.0 EVO disponibili dall’inizio del 2021.

Oltre a questi nuovi modelli, ePropulsion introduce l’architettura a 48 volt, bracciali di sicurezza, una nuova barra ergonomica e motori brushless a trasmissione diretta, con conseguente migliore prestazione e maggiore riduzione del rumore.

Ora tutti i fuoribordo sono costruiti su una piattaforma a 48V, consentendo maggior versatilità. Le batterie della serie E forniscono prestazioni costanti, fino a 3.000 cicli di ricarica. La Spirit è stata la prima batteria flottante disponibile sul mercato.

Epropulsion: lo stacco di sicurezza ora è…senza fili

Lo stacco di sicurezza è fondamentale per la sicurezza, ma nell’uso pratico molti diportisti lo trovano scomodi. Epropulsion lo sostituisce con un bracciale che spegne il motore in automatico in caso di uomo in mare. Saranno disponibili fino a 8 connessioni per motore, completamente wireless.

La nuova barra Evo

Epropulsion introduce anche una nuova barra È una barra ergonomica, comoda, reattiva e adattiva che migliora notevolmente l’esperienza di navigazione. Il display integrato mantiene gli utenti informati su informazioni chiave come potenza, tensione, tempo di funzionamento rimanente e livello della batteria, con un display retroilluminato per un facile utilizzo notturno.

I modelli di prodotto per il 2021 includono:

– 3 HP Spirit 1.0 Plus

– 3 HP Spirit 1.0 Evo (versione Tiller)

– 3 HP Spirit 1.0 Evo Remote (versione con telecomando)

– 6 HP Navy 3.0 Evo

– 9.9 HP Navy 6.0 Evo

– 3 HP Pod Drive 1.0 Evo

– 6 HP Pod Drive 3.0 Evo

– Il nuovo 9.9 HP Pod Drive 6.0 Evo

Clicca qui per saperne di più

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!