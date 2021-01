FLASH Covid-19, cancellato il Boot di Dusseldorf!

Il Boot di Dusseldorf 2021, il più grande salone nautico al coperto del mondo, è stato cancellato.

La notizia era già nell’aria ma ora sono arrivate le conferme. Non è bastata la posticipazione dell’evento, tradizionalmente a fine gennaio, nella terza settimana di aprile, dal 17 al 25. Decisione saggia: se anche si fosse svolto, chi mai avrebbe potuto andare a visitarlo e quanti produttori avrebbero investito per esporre in un salone che avrebbe rischiato di essere desolatamente vuoto?

I primi segnali si erano avuti quando alcuni dei principali cantieri e produttori internazionali avevano espresso forti perplessità riguardo la loro partecipazione, malgrado lo spostamento delle date. Ad oggi la Germania, dopo la Gran Bretagna, è il paese europeo maggiormente colpito dal Covid-19, con quasi 30.000 casi di positività al giorno (dato del 20 gennaio) e continui lockdown locali che bloccano la circolazione all’interno della nazione e dall’estero.

Le date 2022 del Boot: 22-30 gennaio.

A questo punto, visto l’evolversi della pandemia, che futuro c’è per i saloni fisici nel 2021?

