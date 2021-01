La nuova era di Sunbeam: il 32.1 rompe con la tradizione e guarda al futuro

Forse è proprio vero che qualcosa nel mondo della vela e del design applicato ad essa sta cambiando. Il cantiere Sunbeam Yachts, iconico marchio austriaco, è conosciuto dagli appassionati di barche per produrre modelli piuttosto classici, marini, barche volendo da giro del mondo o al limite piccoli cruiser con un tocco di sportività. La notizia del lancio del nuovo Sunbeam 32.1 ha spiazzato un po’ tutti, non per la notizia in se, ma per il concetto di barca che Sunbeam ha proposto, qualcosa che decide di rompere decisamente con la tradizione.

Il nuovo 32.1 avrà infatti molto poco a che fare con i suoi predecessori, se non la qualità costruttiva e la cura artigianale, per il resto è una visione di barca completamente rinnovata. Il look è estremamente moderno e sportivo, con volumi anteriori svasati e una prua inversa. Il progetto è stato affidato alla solita firma J&J, con il contributo del designer industriale Gerald Kiska. Una cosa appare certa, il cantiere austriaco ha voglia di stare al passo con i tempi e puntare anche a un pubblico più giovane. Da qui la scelta di un look all’avanguardia e di una filosofia che guarda quasi al mondo del daysailer. La barca infatti raccoglie alcune delle più contemporanee tendenze progettuali d’avanguardia ispirate al mondo delle sportive e delle barche da regata. All’interno i volumi sono totalmente open space, per una barca pensata per un pubblico che vuole viverla in brevi e divertenti uscite dove si naviga soprattutto a vela.

Una barca insomma tutta da scoprire quando arriverà in acqua, che sul mercato punta a cercare anche un cambio di pubblico nella clientela Sunbeam, cercando un tipo di velista un po’ più giovane che in passato e con gusti in parte differenti.

Lungh. 10 mt

Largh. 3 mt

Immersione 1,8 mt

Disloc. 4 tonn.

www.sail32.com

www.racenautica.it

