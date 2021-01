MISSIONE COMPIUTA! Ci siamo ripresi il nostro (e vostro) profilo Instagram. Grazie a voi

Ce l’abbiamo fatta, grazie a voi. Dopo un mese di peripezie tra avvocati, polizia postale, vani tentativi di contatto, ci siamo riappropriati del nostro (e vostro) profilo di Instagram, dopo che un fantomatico hacker turco ce lo aveva rubato.

PERCHE’ SIETE STATI DETERMINANTI

Alla fine, la soluzione era davanti ai nostri occhi. Eravate voi, che ci seguite in tantissimi su tutti i nostri canali social.

Vi abbiamo chiesto QUI di segnalare il profilo hackerato e avete risposto in massa all’appello. Instagram è stato sommerso di segnalazioni. Migliaia di segnalazioni, al punto che dopo poche ore ha telefonato in redazione l’ufficio stampa di Instagram, assicurandoci che avrebbero fatto il possibile per restituirci il profilo in brevissimo tempo. E così, per fortuna, è stato fatto.

Quindi un bel grazie mille, anzi, 18.600 (tanti quanti siete a seguirci su Instagram) a tutti voi ci avete regalato venti secondi del vostro tempo per aiutarci a scardinare un sistema che, vi assicuriamo, è difficilissimo da scardinare.

BENTORNATO PROFILO INSTAGRAM DEL GDV!

E adesso, citando Enzo Tortora… “Dove eravamo rimasti?”. Bentornati sulla nostra e vostra pagina di Instagram, dove vi mostriamo le più belle immagini di mare e di vela, dove vi indichiamo gli articoli più letti del Giornale della Vela, dove potrete seguire – finalmente – anche Luna Rossa alla Coppa America con il nostro Giornale della Coppa. Dove respirare aria salata fuggendo dal logorio della vita moderna.

La redazione del Giornale della Vela

