Questa barca (bellissima) è costruita tutta a mano solo per te

Volete una barca unica, per navigare tanto e in sicurezza, costruita solo per voi e che vi rappresenti? La trovate alla Milano Yachting Week – The digital Boat Show, nel porto, nello stand di Sailpassion. Si chiama Faurby 460 (14,70 x 3,90 m) e se non avete mai sentito parlare di lei, è giusto così.

Faurby ovvero come creare barche uniche

Faurby è un meraviglioso cantiere di nicchia, nato nel 1976, con un obiettivo specifico. Unire la grande tradizione dei maestri d’ascia danesi con la moderna tecnologia. Un cantiere che sforna una decina di barche l’anno. Ma che barche.

Pensate che ogni scafo, realizzato in stretta collaborazione con l’armatore e quindi unico, viene modellato in un unico processo e in un unico pezzo; tutte le tavole di teak grezzo sono tagliate, abrase, lucidate e modellate da zero. Vengono utilizzati solo materiali e componenti preziosi, selezionati con precisione millimetrica. Questo fa sì che i Faurby siano barche dall’eccezionale qualità e durevolezza, con cui esplorare in sicurezza tutti i mari del mondo.

Le vostre esigenze sono al centro del progetto

Andate subito a vedere come rendere vostro il Faurby 460, che si basa sulla comprensione delle vostre esigenze, dei vostri desideri. Chiedete subito con una mail o con un messaggio WhatsApp come il cantiere possa soddisfare le vostre esigenze, focalizzando la barca più o meno verso la crociera, la navigazione a lunga distanza o la performance. Vi rispondono subito.