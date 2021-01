BARCHE USATE Tre gioielli unici da 20 a 38 metri al boat show digitale

C’è chi ogni giorno cerca nel mercato mondiale le barche usate migliori, verifica il loro stato e che tutto sia a posto e poi le propone al mercato.

Alla Milano Yachting Week – The digital boat show c’è uno dei leader in questo particolare segmento, Equinoxe Yachts International che nel boat show digitale presenta, tra le tante offerte, tre yacht pazzeschi.

Sono tre barche uniche, delle vere “chicche” da 20 a 38 metri. Eccovi un’anticipazione di queste tre perle dello yachting che trovate nello stand di Equinoxe Yachts e nel porto della MYW.

TRE BARCHE USATE TOP, DA 20 A 38 METRI

Un gioiello del made in Italy

One Shot Solaris 68 (m. 20,80 x 5,50) del 2017 è un gioiello della nautica made in Italy. Uno degli yacht a vela più riusciti del prestigioso cantiere Solaris nati dalla penna di Soto Acebal, archistar della progettazione nautica. One Shot è realizzato con scafo e coperta in composito e albero, boma e sartiame in carbonio, il che lo rende una barca unica. Interni raffinati in noce chiaro con cabina armatoriale a prua e due cabine ospiti a poppa.

La sua linea è inconfondibile, senza tempo, miscelando tradizione e gusto contemporaneo. Scopri subito One Shot Solaris 68, la barca unica e inconfondibile qui e richiedi info a Equinoxe Yachts International, ti basta cliccare sul tasto “invia una mail”.

Barca usata da 37 metri, il motorsailer più elegante del mondo

Sailing Nour (m. 37 x 8,60) del 2008 è una delle barche più eleganti al mondo nel segmento dei motorsailer a due alberi. Costruita in acciaio e alluminio con il tocco di design inconfondibile di Nauta Yachts. Questa tipologia di yacht consente navigazioni rapide a motore a 12 nodi e ci si può divertire anche a vela. Gli spazi sopra e sottocoperta sono enormi. Quattro cabine per 9 ospiti e 3 cabine per l’equipaggio. E’ registrata per uso commerciale e quindi può essere un ottima occasione per fare un investimento e metterla reddito. Fare una vacanza su questo motorsailer, che si trova in Turchia, è un sogno ambito da molti.

Scopri subito Sailing Nour qui e richiedi info a Equinoxe Yachts International, ti basta cliccare sul tasto “invia una mail”.

Un 38 metri, che è la storia dello yachting

Electa (m. 38,10 x 7,77) è un superyacht a vela che è la storia dello yachting. Un oggetto unico e inimitabile. Costruito da CCYD nel 1990 in acciaio è progettata dall’archistar Ron Holland e dal designer di grido Tommaso Spadolini per gli interni. Vi basta guardarla nelle immagini per rendervi conto della sua bellezza dal fascino classico/contemporaneo. Electa vanta un record di traversate oceaniche e l’armatore l’ha mantenuta sempre in classe Lloyd negli ultimi 21 anni. E’ visitabile a Genova.

Scopri subito Electa qui, scopri il suo fascino e richiedi info a Equinoxe Yachts International, ti basta cliccare sul tasto “invia una mail”.