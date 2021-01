APPELLO Ci hanno rubato Instagram! Ecco come potete aiutarci

Ci hanno rubato (hackerato) la pagina Instagram del Giornale della Vela e non riusciamo a riaprirla, pur sapendo chi è il ladro. Il nome del profilo è ora diyaryalcinx4, nome con cui è stato rinominato dopo che ce l’hanno rubato.

Sembra incredibile, ma è tutto vero. Vi chiediamo, cari lettori e amici del Giornale della Vela, di darci una mano per recuperare il patrimonio di lavoro di anni. Un lavoro creato per voi, per farvi passare un po’ di tempo soddisfacendo la vostra passione per la vela.

Quasi 20.000 follower seguivano la nostra pagina, avevamo pubblicato circa 1.300 post, stories. Ma nulla è perduto, basterebbe che Instagram ci desse retta. Ma Instagram purtroppo se ne frega e non risponde alle nostre segnalazioni e denunce, pur sapendo benissimo chi è l’hacker. Pensate che questo ladro ci ha pure scritto, mandandoci un saluto come sberleffo.

Per questo vi chiediamo di darci una mano per recuperare il nostro (e vostro) account Instagram del Giornale della Vela segnalando in massa questo profilo: diyaryalcinx4. Purtroppo dopo aver hackerato il profilo hanno anche cambiato il nome, ma andando su questo profilo vedrete che è proprio il nostro.

COME POTETE AIUTARCI

Per segnalare il profilo dovete digitare diyaryalcinx4, nome con cui è stato “ribattezzato” il profilo dopo il furto. Poi premere i tre puntini in alto a destra. A questo punto premere, in ordine:

– Segnala utente

– È inappropriato

– Segnala account

– Pubblica contenuti che non dovrebbero essere su Instagram

– Truffa o Frode

Il tutto vi richiederà meno di 20 secondi.

Non cliccate su “violazione della proprietà intellettuale” perché Instagram ha creato un sistema “kafkiano” in cui non si arriva mai ad una segnalazione vera e propria.

Riassumiamo con foto- tutorial in 6 mosse:

GRAZIE (A VOI, NON CERTO A INSTAGRAM)!

Vi ringraziamo se perderete un attimo di tempo per darci una mano segnalando il profilo. Più sarete e più probabilità avremo, noi e voi, di rivedere su Instagram Il Giornale della Vela.

Capiamo che vi sembrerà incredibile quanto è accaduto e, soprattutto, la latitanza di una società come Instagram, che fa parte di Facebook. Il consiglio della Polizia Postale e del nostro avvocato è questa: “fatevi dare una mano dai vostri lettori”.

E per questo vi chiediamo una mano.

Grazie

Il Giornale della Vela