Vai in barca con il nostro salone digitale. Quando vuoi, COVID Free!

Cosa piace di più ai visitatori del primo salone nautico digitale, l’unico dove si può andare in barca sempre, anche in epoca COVID?

I 230.000 che hanno già visitato la Milano Yachting Week – The digital boat show nei primi quattro mesi dall’apertura, hanno girato tra 70 stand visitando 690.000 prodotti di ogni genere: barche, accessori, elettronica, servizi, turismo.

450.000 visite a bordo di 180 barche

Ma una delle aree del salone digitale più apprezzate dai visitatori della Milano Yachting Week è sicuramente il porto. Anzi i due porti. Infatti il nostro boat show digitale ha due porti, quella per le barche a vela e quello per quelle a motore.

Piace, e molto, il porto della Milano Yachting Week, dove sono già ormeggiate ben 180 barche. E ogni giorno arrivano nuovi modelli. Il gradimento è dimostrato dai dati. Dei 690.000 prodotti visitati il 65% è rappresentato dalle visite alle barche. Questo vuol dire che 450.000 persone sono salite a bordo virtualmente delle 180 barche in acqua. Tutto senza problemi di assembramento, grazie al digitale!

Barche di ogni dimensione e per tutte le tasche nel porto delle barche a motore dove la scelta è unica, per tutti. Si va dalla barca più piccola, il tender di 2,20 metri di Vergaplast per arrivare sino al superyacht di 40 metri, il Sunseeker 131 Yacht.

Anche il porto delle barche a vela non è da meno. Anche qui la scelta è unica. Si passa dalla barca più piccola di 2,42 metri, proposta da Ecoprimus di Northern Light Composites e si arriva sino ai 36,55 metri del nuovo Swan 120 di Nautor’s Swan.

C’è un altro motivo nel successo di visite al porto della Milano Yachting Week, sono presenti i migliori cantieri del mondo.

Qualche nome? Brand prestigiosi come Amel, Grand Soleil, Pardo, Franchini, Sunseeker, Sacs, Fjord, Sealine, Pirelli, Nautor’s Swan, Hallberg Rassy, Hanse, Beneteau, Dufour, Solaris. Solo per citarne alcuni.

E poi alla Milano Yachting Week c’è qualcosa che non ti aspetti in un boat show, la barca più famosa e amata dagli italiani, Luna Rossa. Puoi seguire in diretta le regate dell’America’s Cup, quando vuoi.

Il padiglione di Luna Rossa ha già totalizzato già 100.000 visite!

Buona visita al porto della Milano Yachting Week!