COVID, da oggi si può tornare in barca. Ecco come fare

Con il nuovo DPCM in vigore sino al 5 marzo, finalmente si può tornare in barca anche se ci si deve spostare dal comune di residenza.

Non importa quale sia il colore della vostra regione, conta una norma contenuta nel decreto: quella relativa alle seconde case.

Il concetto generale che ci permette di dire con certezza che finalmente si può raggiungere la propria barca dovunque si trovi, è quello che la barca è equivalente alla seconda casa. Cosa è la barca se non una “casa” sull’acqua, residenza per le proprie vacanze?

Il concetto equivalente di seconda casa e barca

Non cercate norme specifiche che riguardano articoli del DPCM relativi alla nautica da diporto. Non ci sono. Fidatevi del buon senso e del valore del concetto “barca=seconda casa” che vi abbiamo appena esposto.

Covid e barca, cosa si può fare per non cadere nelle trappole del DPCM

La nuova normativa, è bene chiarirlo, si contraddice perché da un lato afferma che il DPCM è in vigore sino al 5 marzo ma poi specifica che lo spostamento tra regioni scade il 15 febbraio.

Ecco cosa si può fare e cosa no:

Si può andare nelle seconde case/barche fuori regione?

Si, ed è consentito anche poi fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

E’ permesso recarsi nelle seconde case/barche solo tra regioni gialle, o anche nelle regioni arancioni o rosse?

Non ci sono limiti imposti dai colori.

Con chi è permesso andare nelle seconde case/barche?

Si può andare solo con il proprio nucleo familiare convivente.

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!