Prada Cup, è Ben Ainslie show: Ineos domina la prima giornata

Ben Ainslie aveva già il suo ghigno beffardo da giorni e la prima giornata di Prada Cup segna il clamoroso ritorno in scena della barca inglese che vince entrambe le regate contro American Magic e Luna Rossa e fa una dimostrazione di forza almeno in parte inattesa. Ineos Team UK strapazza prima gli americani, apparsi in crisi di prestazione e con un Dean Barker in difficoltà. La coppia Bruni-Spithill eccede quasi in aggressività in partenza e contro la ditta Ainslie-Scott, tatticamente perfetti, e una Britannia competitiva come non mai, arriva la prima sconfitta italiana.

Luna Rossa è apparsa veloce almeno quanto, se non di più degli inglesi in alcune circostanze, ma per la prima volta meno pulita nelle manovre e nelle scelte tattiche in partenza dei due timonieri. Merito anche di un Ben Ainslie che si è ripreso prepotentemente la scena della Coppa America e delle Prada Cup dopo la delusione delle World Series, dominando tatticamente entrambe le regate e mostrando quella cattiveria agonistica che gli è valsa cinque medaglie olimpiche, che pesano come un macigno su questa prima giornata di regate. Sorprendente l’evoluzione di Britannia, apparsa solidissima dal punto di vista delle prestazioni, mentre è altrettanto sorprendente la giornata d’esordio di American Magic, apparsi indietro come prestazione e in apparente crisi in pozzetto. In poche settimane le sorti degli sfidanti sembrano già cambiate, e la Prada Cup si annuncia più aperta che mai.

AMERICAN MAGIC – INEOS TEAM UK

Era nell’aria ma una dimostrazione di forza simile da parte degli inglesi era difficile da prevedere con queste dimensioni. Ben Ainslie e Giles Scott strapazzano Amaerican Magic vincendo il primo match della Prada Cup con 1 minuto e 20 secondi di vantaggio. Ineos vince la partenza tenendo le mure a dritta, ma sul primo lato di bolina American Magic sembra tenere. Dopo la prima virata gli inglesi prendono la testa della regata e mandano il loro vantaggio in costante proiezione grazie a una velocità leggermente più veloce, con l’aiuto di American Magic che non è sembrata particolarmente in fase. Gli inglesi con il nuovo setup della barca fanno paura per pulizia del foiling e velocità, con un Ben Ainslie dal ghigno sempre più cattivo.

LUNA ROSSA – INEOS TEAM UK

Destra del campo favorita, Luna Rossa entra in partenza mure a dritta leggermente in ritardo. Dopo la prima strambata Spithill si lascia ingolosire, cerca l’ingaggio mure a dritta da sottovento invece che difendere la destra, ma Ben Ainslie resiste e domina la partenza virando sulla prua italiana per andare a tagliare la linea. Luna Rossa però è veloce soprattutto di bolina e la regata resta aperta. Viene fuori però l’istinto killer di Ben Ainslie e Giles Scott, che chiudono in faccia tutte le porte alla coppia Bruni-Spithill. Luna Rossa incappa anche in due giri di boa non pulitissimi, con la barca che cade dai foil. Ineos continua a difendere la destra del campo, confermando una lettura tattica molto lucida. Non ci sono vere opportunità per Luna Rossa di passare, la barca italiana resta a contatto fino alla fine ma sono perfetti gli inglesi nel chiudere tutte le porte e andare a vincere con 32 secondi.

Mauro Giuffrè

Nel frattempo noi del Giornale della Vela ci stiamo preparando. Tornerà infatti con le regate anche Il Giornale della Coppa che per questa prima fase della Prada Cup andrà in diretta ogni giorno dopo le regate alle ore 13 sul nostro canale Youtube e su Facebook (con tutte le puntate visibili anche nell’area eventi della Milano Yachting Week).

Il 15 gennaio avremo Luca Bassani, fondatore di Wally e il giornalista David Ingiosi… E questo è solo “l’antipasto”: nel corso delle puntate, per citarne alcuni, avremo ospiti come Gabriele Bruni, Fabio Pozzo, Martina Orsini, Maelle Frascari, Vittorio Bissaro, Claudia Rossi, Francesco Ettorre… Insieme ovviamente ai nostri “padroni di casa” Bacci Del Buono e Mauro Giuffrè, e non mancheranno i contributi dalla Nuova Zelanda. Come sempre risponderemo alle domande del pubblico e a tutte le curiosità.

Rivedi tutte le puntate de Il Giornale della Coppa

Nel frattempo, portatevi alla pari con tutte le puntate de Il Giornale della Coppa andate in onda in occasione delle prime regate di test e della Christmas Race, oltre che nei giorni successivi! E iscrivetevi al canale Youtube per non perdervi nessuna puntata!