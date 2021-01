L’elettronica della tua barca è già vecchia. Come farla durare nel tempo

Rinnovare la tua barca, rendendola “updated” o, per meglio dire, adeguata ai tempi. Come? Con dei nuovi accessori elettonici/informatici che, si sa, invecchiano alla velocità della luce. Abbiamo cercato per te alla Milano Yachting Week – The digital Boat Show, il primo salone nautico virtuale con oltre 500 prodotti, cosa consigliarvi.

Vi proponiamo una visita nel top dell’elettronica/informatica di bordo che può migliorare sensibilmente la vostra barca. Scoprirete che quello che avete a bordo è diventato improvvisamente obsoleto e ci sono tante cose che può fare l’elettronica/informatica a cui non avreste mai osato pensare. Ecco il risultato.

Cambiare strumentazione elettronica: Garmin ti spiega perché

Ogni anno dovreste cambiare strumentazione elettronica per stare al passo con le continue innovazioni in questo settore. Non ve lo sconsigliamo, conviene avere un approccio pragmatico: cosa mi serve veramente e soprattutto come rendere tutto integrato? Ci ha pensato il leader mondiale di questo segmento, Garmin Marine a darvi le soluzioni integrate che vi dureranno per anni.

E ve le ha divise, nel suo stand alla Milano Yachting Week, per dimensioni di barca, per facilitarvi.

Scopri subito cosa serve per avere una barca “informatizzata” oggi per dimensioni fino a 13 metri, da crociera o, per andare più forte a vela, per regata.

E se vuoi sapere cosa può diventare grazie all’elettronica una barca sino a 16 metri, da crociera o per lunghe navigazioni anche oceaniche, clicca qui per scoprirlo subito.

Altro capitolo Garmin lo riserva alla strumentazione elettronica delle barche sino a 21 metri.

Per finire con i superyacht e qui la rivoluzione è veramente incredibile, scoprilo qui

E non potevano mancare i consigli, preziosissimi, per chi ama la pesca, eccoli.

Scopri ora come migliorare la tua barca, basta andare nello stand di Garmin Marine.