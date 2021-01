Il trimarano? Non è più solo per navigazioni oceaniche e giri del mondo!

C’è Aldo Fumagalli (ex patron di Candy) che ha vinto la ARC (la regata transatlantica sulla rotta Las Palmas-Saint Lucia) con un equipaggio di amici. E poi ci sono Enrico Tettamanti e la sua famiglia alle prese con il quarto giro del mondo. Queste sono le avventure che vi abbiamo raccontato negli scorsi numeri del Giornale della Vela, accomunate dalle barche su cui sono state intraprese: i trimarani Neel (un 47 piedi per Fumagalli, un 51 per Tettamanti).

Il trimarano viene considerato la barca per eccellenza quando si tratta di lunghe navigazioni oceaniche e da globetrotter: navigazione sicura in ogni condizione e spazi immensi sono i suoi vantaggi. Ma sapete che adesso potete noleggiarlo (o acquistarlo con un comodo programma di Managment e di Finanziamento), con tutte le sue comodità, anche per le vostre vacanze in Mediterraneo?

IL MEDITERRANEO IN TRIMARANO

Neel Trimaran ha aperto una sezione charter e management per i suoi trimarani: Trimaran Yacht Charter. La flotta, sia con equipaggio che senza, è composta da Neel 43, 47 e 51. Per la stagione 2021, primavera ed estate, sono già organizzate 3 destinazioni/basi in Corsica, Croazia e Costa Azzurra.

Trimaran Yacht Charter si pone come intermediario anche per noleggiare catamarani e monoscafi in ogni parte del mondo.

Ma c’è di più, come vi abbiamo anticipato. La società offre anche un servizio di Managment e di Finanziamento per l’acquisto e gestione dei Trimarani Neel con due opzioni, “One Shot” e “Double Shot”, che potete scoprire su www.trimaran-yacht-charter.com e www.yachtsynergy.it

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!