Prada Cup, torna il Giornale della Coppa! Seguiteci live ogni giorno alle 13!

Ci siamo quasi, tra due giorni la Coppa America entrerà nel vivo con la Prada Cup (15 gennaio – 22 febbraio). Ora si giocherà veramente a carte scoperte: capiremo la reale forza di Luna Rossa, American Magic e – ci auguriamo per loro – se gli inglesi di Ineos saranno riusciti a colmare il gap di prestazioni con gli sfidanti.

Nel frattempo noi del Giornale della Vela ci stiamo preparando. Tornerà infatti con le regate anche Il Giornale della Coppa che per questa prima fase della Prada Cup andrà in diretta ogni giorno dopo le regate alle ore 13 sul nostro canale Youtube e su Facebook (con tutte le puntate visibili anche nell’area eventi della Milano Yachting Week), con la prima puntata il 14 di gennaio.

Un ricchissimo palinsesto (e che ospiti!)

Nella puntata anteprima del 14 saranno ospiti il caporedattore del Giornale della Vela Eugenio Ruocco e il progettista Matteo Polli, in quella del 15 gennaio Luca Bassani, fondatore di Wally e il giornalista David Ingiosi… E questo è solo “l’antipasto”: nel corso delle puntate, per citarne alcuni, avremo ospiti come Gabriele Bruni, Fabio Pozzo, Martina Orsini, Maelle Frascari, Vittorio Bissaro, Claudia Rossi, Francesco Ettorre… Insieme ovviamente ai nostri “padroni di casa” Bacci Del Buono e Mauro Giuffrè, e non mancheranno i contributi dalla Nuova Zelanda. Come sempre risponderemo alle domande del pubblico e a tutte le curiosità.

