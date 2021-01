Non perdetevi, nell’area eventi della Milano Yachting Week, la nostra lunga chiacchierata con Tilli Antonelli, uno dei grandi personaggi della nautica e del mondo delle barche a motore (tra i suoi successi la fondazione di Pershing, quella di Wider e oggi il progetto di una gamma avveniristica di barche a motore con Sanlorenzo). Con un importante passato nella vela.

Tilli Antonelli si racconta

Nel video si parla di tutto: dalla Coppa America (“Queste barche fanno invidia alle barche a motore, ma non è la vela di cui sono innamorato”) ai primi passi da velista al Circolo Velico Ravennate.

E poi, l’incontro che gli ha cambiato la vita. Tutto ha inizio nella vela, con Raul Gardini. Nel video tanti aneddoti, da quando Raul “lo sbarcò” all’Admiral’s alla pace e il Naïf. Da qui le regate e il progetto del primo Moro di Venezia.

Nel mentre Tilli Antonelli porta acquisisce anche conoscenze come velaio e prende parte a regate nel mondo, come anche il famoso e terribile Fastnet del 1979. Al rientro da questa esperienza, per caso, si trova a Fano per un’uscita per conto di un cantiere per uno servizio fotografico. Tilli, alla ricerca di conoscenze tecniche sulla costruzione delle barche, accetta un’offerta di lavoro di quello stesso cantiere. Un anno dopo, con due soci conosciuti lì, fonda il Cantiere Navale dell’Adriatico…