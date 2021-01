Le perdite d’acqua nell’impianto idraulico di bordo avvengono di solito nei tanti punti di collegamento delle tubazioni, quindi esse vanno esaminate attentamente con l’impianto sotto pressione. Non è facile identificare piccoli gocciolii, ma si può avvolgere un pezzo di Scottex intorno al raccordo e vedere se si bagna, se così non fosse è il caso di esaminare i serbatoi.



PERDITE DEL SERBATOIO

Eventuali perdite possono anche essere dovute alle casse dell’acqua. Se non riuscite a individuare la perdita, è necessario fare una prova di pressione: svuotate il serbatoio, sigillate le uscite, compreso il tubo di sfogo dell’aria, poi inserite aria con una pompa a una pressione di circa 0,3 bar (per esempio quella del tender). Se non si riesce a mantenere la pressione per almeno dieci minuti significa che il serbatoio perde. Per individuare il punto esatto della perdita si può usare acqua e sapone – l’aria che esce farà formare delle bolle – anche se non è possibile accedere a tutti i lati del serbatoio finché non è stato tolto dalla barca. Individuato il problema, si può riparare il serbatoio con una saldatura.

SE IL PROBLEMA SONO I RACCORDI?

I raccordi che perdono vanno smontati, puliti e rimontati. L’ideale sarebbe sostituire tutte le fascette stringitubo dell’impianto. Se la perdita rimane, vanno sostituiti i raccordi a compressione usati per tubi rigidi e semirigidi. Anche i tubi flessibili che non hanno un rinforzo adeguato possono dare problemi, specialmente in aspirazione: se il tubo si piega può bloccare il flusso. Alcuni impianti hanno un filtro prima della pompa, che andrebbe cambiato quando specificato dal produttore. Bisognerebbe controllare anche gli eventuali blocchi dell’impianto.

