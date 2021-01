TECNICA Così ti scarichi il meteo SSB con una radiolina e un’app offline!

Dopo la prima puntata su come sconfiggere a basso costo l’umidità a bordo, la seconda sui pericoli delle stufe fai-da-te, la terza sulle paure dell’equipaggio inesperto, continua la nostra rubrica, dedicata a voi che, come me, avete sempre avuto il sogno di vivere a bordo. In aggiunta ai tanti consigli e alla cultura marinaresca reperibili in letteratura (anche il Giornale della Vela ha dato il suo contributo con il manuale Vivere a Bordo), vogliamo trattare oggi un argomento di estrema utilità: ricevere bollettini meteo marini in formato testo con solo una radiolina e uno smartphone (senza internet!).

La radio a onde corte, regina dei collegamenti marittimi

A differenza del VHF, la radio a onde corte, o HF-SSB (High Frequency, Single Side Band) è la regina dei collegamenti marittimi, la preferita del marconista di bordo. La portata delle onde corte, fino a 30MHz, può essere di centinaia di miglia. La radio a onde corte SSB viene installata quasi sempre a bordo dai navigatori oceanici.

Cosa vi serve: Radio con tasto SSB e DroidRTTY

Vi serve una radiolina portatile a onde corte, che abbia il tasto SSB. Quattro i modelli oggi in commercio, la Tecsun PL660, usata per questo articolo, Tecsun PL880, la Sangean AT-909X e la Sony ICF-SW7600GR. I prezzi vanno dai 150 ai 250 euro circa. Nessuna licenza necessaria, sono apparecchi di sola ricezione. I costi sono minimi rispetto agli apparati dedicati.

La app da installare sullo smartphone Android è DroidRTTY, (circa 5 euro), la trovate qui: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolphi.droidrtty

I bollettini meteo marini in testo RTTY

Trasmessi con la antichissima tecnologia (circa 1850) della telescrivente, RTTY (Radio-TeleTYpe). Per i marittimi europei, l’emittente di riferimento è il DWD (Deutscher WetterDienst) che da Pinneberg, vicino ad Hamburg, trasmette previsioni per il Mediterraneo, costa atlantica, mari nel nord, Baltico e Nero, e le letture delle boe mareografiche.

Il palinsesto dettagliato con orari in UTC, è scaricabile in pdf qui: https://www.dwd.de/EN/specialusers/shipping/broadcast_en/_node.html

Come funziona: Niente cavi, un cinguettio e compare il testo del bollettino!

Basta sintonizzare la radio su una frequenza di DWD: (4583kHz, 7646kHz, 10100,8kHz) e premere il tasto SSB-USB (upper side band). Sentirete l’ inconfondibile cinguettio della telescrivente. Senza cavi di collegamento, si avvicina lo smartphone alla radio. Attraverso il microfono del telefono l’applicazione DroidRTTY decodifica il segnale. Il testo del bollettino compare carattere per carattere.

WeatherFax e NavText

Altre 2 applicazioni simili, DroidNavTex e HF-Weather decodificano i bollettini NavTex nonché i WeatherFAX con le carte meteo….e le mappe con lo spessore del ghiaccio nel Mar Baltico! Navtex lavora in onde medie, in tutto il mondo sempre su 490kHz e 518kHz. Nell’immagine sotto, esempio di Analisi dei Fronti trasmessa per i naviganti in onde corte con tecnologia radio fax su 8040kHz dal Fleet Weather and Oceanographic centre di NorthWood, England.

http://www.users.zetnet.co.uk/tempusfugit/marine/fwoc.htm

Meteomar ricevibile a grandi distanze

Anche i bollettini meteo vocali e gli avvisi ai naviganti sono trasmessi in onde corte, preceduti da chiamata su frequenza soccorso internazionale 2182kHz. Le frequenze delle stazioni radio costiere italiani principali sono in kHz, Genova 2642, Roma 1888, Cagliari 2680, Napoli 2632, Palermo 1852, Trieste 2624, Ancona 2656, Augusta 2628, Lampedusa 1876. L’elenco completo dei “Radioservizi per la Navigazione” si trova nell’omonima pubblicazione ufficiale dell’Istituto Idrografico della Marina Militare: http://iim.shopfactory.com/contents/it/d65.html

Voci e suoni a bordo da tutto il mondo in una app

La radio a onde corte infine vi farà navigare in un mare di suoni e voci da tutto il mondo. Un catalogo completo di tutte le frequenze mondiali si scarica con la app gratuita Skywave Schedule:

https://play.google.com/store/apps/details?id=swbcdx.cap.shortwavelist

Luigi Gallerani

P.S.: Non avete voglia di leggere? Don’t panic! In questo video vi spiego tutto nel dettaglio:

