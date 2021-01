Tre barche in un solo scafo. La ricetta vincente del Dufour 530

Dufour ci ha sempre abituato ad essere un cantiere all’avanguardia. Basti pensare che la prima barca prodotta in grande serie, l’ha inventata quasi cinquant’anni fa proprio il cantiere francese con il mitico Arpege. Adesso Dufour ha inventato qualcosa di nuovissimo, una barca sola che diventano tre barche distinte, diverse tra loro.

Dufour tutto questo ce lo mostra alla alla Milano Yachting Week – The digital boat show nel porto e nello stand di Race Nautica

Il progettista racconta la genesi del Dufour 530

Come hanno fatto a realizzare tutto questo? Se volete capire come il famoso cantiere Dufour è riuscito a rendere un unico modello tre barche diverse andate a vedere subito il Dufour 530 capostipite di questa nuova filosofia produttiva.

Prima andate anche a dare un’occhiata a quello che racconta chi la barca l’ha progettata, lo studio italiano Felci Yacht Design che spiega bene come si è sviluppato il concetto di conciliare nella medesima barca ampi spazi da cruiser con lo spirito sportivo, con una facilità di conduzione. In ogni caso.

Le tre versioni per ogni esigenza

Per scoprire in concreto la ricetta vincente del nuovo Dufour 530, salite in barca cliccando QUI. Troverete un video che all’istante vi fa vedere quali spazi oversize su un 53 piedi (m 16,35 x 4,99) sono riusciti ad ottenere il progettista Felci e il cantiere Dufour ma anche la bellezza delle sue linee modernissime.

Poi, vi viene spiegato per filo e per segno come si differenziano le tre versioni del Dufour 530 che sono:

Easy version sviluppata per una maggiore facilità di manovra

Ocean version sviluppata per lunghe navigazioni e superaccessoriata

Performance version sviluppata per abbinare al confort altissime prestazioni a vela

Per finire scoprite visitando il Dufour 530 le ingegnose quattro versioni del layout interno da 3 a 4 cabine + 2 .

Basta un click per entrare in contatto

E se volete approfondire con un responsabile del cantiere o prenotare una visita tramite una mail o un whatsapp, nello stand trovate i pulsanti per attivare il contatto con un click.