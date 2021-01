Record! 477 barche, accessori, servizi, eventi al digital boat show. Basta un click

Oggi festeggiamo il 477esimo prodotto/evento inserito nel nostro boat show digitale, la Milano Yachting Week. Appassionato di nautica e di mare, hai trovato il posto giusto per divertirti quando vuoi e come vuoi, navigando in un unico luogo digitale dove trovi tutto quello che ti piace e ti serve.

BRAND, EVENTI, PRODOTTI DELLA MILANO YACHTING WEEK

Alla Milano Yachting Week – The digital boat show trovi in un unico contenitore 64 brand nautici che espongono il meglio della loro produzione, 450 prodotti ti aspettano con video, foto, schede, descrizioni, interviste.

Se vuoi vedere subito tutti i 64 brand del mondo della nautica che sono già presenti, ti basta cliccare qui e scoprirai dall’A alla Z che c’è il meglio dei cantieri, degli accessori, del turismo sul mare, dei servizi tra gli espositori della Milano Milano Yachting Week – The digital boat show.

Il boat show digitale è anche la casa degli eventi

Ma la Milano Yachting Week – The digital boat show non è solo una guida alla scoperta del mondo della nautica ma è il luogo digitale dove si svolgono ogni giorno eventi, ti basta cliccare qui per vedere subito tutti gli eventi che vuoi.

Ad oggi sono già visibili sempre, quando vuoi, 27 eventi di ogni genere, dalle interviste a personaggi chiave di questo mondo, agli approfondimenti tecnici per arrivare alla Coppa America con incontri con tutti i personaggi del team di Luna Rossa e i resoconti di ogni regata disputata.

Dove trovare subito quello che ti interessa

Ma se vuoi avere un’ulteriore aiuto per facilitare la tua ricerca, puoi anche entrare nel boat show digitale filtrando lo spazio che desideri vedere subito.

Barche

Vuoi vedere 200 barche dei migliori cantieri del mondo? Tutte insieme sono qui.

Accessori

Cerchi un accessorio? Ecco dove devi andare, clicca qui

Servizi

Ti serve un servizio? Ecco dove cercare!

Turismo sul mare

Vuoi sognare adesso le tue prossime vacanze? C’è qui il padiglione Turismo.

Eventi

Vuoi partecipare ad un evento? Eccotene 27, sempre disponibili.

Ognuno dei 64 espositori è a vostra disposizione tramite mail o whatsapp per fornirvi ogni informazione. Buona visione!