Come sfruttare in barca apparecchi che normalmente vengono utilizzati a casa ed elettrodomestici? Niente di più semplice, basta un buon inverter. In questa nostra rassegna ne abbiamo selezionati sette, di ogni genere.

SETTE INVERTER PER LA TUA BARCA

XANTREX / FREEDOM XC

L’XC di Xantrex è un inverter ad onda sinusoidale con caricabatterie integrato agli ioni di litio e interruttore di trasferimento in un ingombro compatto e leggero.Configurare e monitorare le prestazioni del sistema tramite l’applicazione Bluetooth disponibile sul pannello remoto Bluetooth opzionale. La potenza di sovratensione estesa del Freedom XC lo rende ideale per avviare carichi difficili, compresi frigo e microonde. LI TROVATE QUI

MZ ELECTRONIC / SERIE OCEAN ONDA PURA

Il dispositivo è un inverter DC-AC altamente affidabile, progettato con elettronica di potenza avanzata e tecnologia a microprocessore con uscita ad onda pura sinusoidale, software per la gestione della potenza erogata e ventola di raffreddamento regolata in base alla temperatura interna e alla potenza erogata. LI TROVATE QUI

QUICK / HSI

Gli Inverter Quick HSI convertono la tensione continua (12 o 24V) in una tensione alternata di 230/240 V – 50/60 Hz, permettendo di utilizzare a bordo qualsiasi dispositivo elettrico che si alimenta dalla tensione di rete domestica come per esempio la macchina da caffè, l’asciugacapelli… Gamma da 1600 a 6000 W. LI TROVATE QUI

VICTRON ENERGY / PHOENIX INVERTER SMART

Sono disponibili nelle versioni da 1600VA, 2000VA e 3000VA per sistemi a 12, 24 o 48V. Un trasformatore toroidale dà grande potenza di picco, tensione stabile, frequenza e onda sinusoidale. Il Bluetooth rende configurazione e settaggio allarmi semplici. LI TROVATE QUI

NAVICOM / INVERTER “QUASI SINUSOIDALI” 12/220 V

Si tratta di inverter 12/220 V ideati per alimentare gli elettrodomestici di bordo. Questi inverter sono protetti dai corto circuiti, sovraccarichi, sotto tensioni e temperature eccessive. LI TROVATE QUI

WAECO / PERFECT POWER

Gli Inverter Waeco Perfect Power ad onda sinusoidale modificata, trasformano la corrente di bordo a 12 V in corrente a 220 Volt. Sono dotati di interruttore, protezione contro l’inversione di polarità, fusibili intercambiabili e fissaggi regolabili. LI TROVATE QUI

MASTERVOLT / AC MASTER

Da 300 a 3500 W, gli inverter AC Master sono facili da installare e forniscono il massimo della potenza anche in condizioni difficili. La forma d’onda a sinusoide pura garantisce energia di qualità assoluta, ideale per il funzionamento delle apparecchiature sensibili. LI TROVATE QUI

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!