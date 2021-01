Qui non sbagli se devi acquistare una barca o la vuoi noleggiare

C’è chi sa tutto della nautica e del mare. Non sono tanti quelli che lo possono affermare e, soprattutto, che mettono il loro sconfinato sapere a disposizione di chi vuole acquistare o noleggiare una barca, consigliando anche i luoghi più belli dove andare.

Alla Milano Yachting Week – The digital boat show è arrivato Equinoxe Yachts che assomma un’esperienza nautica infinita ed è uno dei riferimenti mondiali del settore. Opera nel campo delle consulenza all’acquisto (brokeraggio) di una barca nuova o usata e nel noleggio di uno yacht di qualsiasi dimensione, con o senza skipper/equipaggio.

Chi ne sa più di Equinoxe Yachts?

Il sapere a 360° nel campo del mare di Equinoxe Yachts, che ha una storia trentennale, è il patrimonio dei due fondatori Corrado Di Majo e Alessandro Ussi e del loro staff.

Insieme Di Majo e Ussi sommano 500 yacht venduti e 10.000 barche noleggiate, Corrado ha tre Giri del Mondo nel suo curriculum e Alessandro altrettante miglia lungo le coste del mondo alla ricerca dei luoghi più belli dove andare per mare.

Vi conviene fare una visita, subito, nello spazio alla Milano Yachting Week – The digital boat show di Equinoxe Yachts per scoprire come concretamente possono mettere a disposizione la loro esperienza.

A vela e a motore: una barca nuova o usata

Vi basti sapere che Equinoxe Yachts può supportarvi nella scelta di qualsiasi barca, a vela e a motore, nuova o usata con la divisione Equinoxe Yachts International.

Loro conoscono a menadito il mercato e sono in grado di risolvere una marea di problemi, facendovi risparmiare tempo e denaro.

Noleggiare qualsiasi barca, dovunque

Se invece volete rendervi conto di come funziona e cosa offre il mondo delle imbarcazioni a noleggio, scoprite le infinite possibilità che la divisione Equinoxe Yachts Charter con e senza equipaggio, dal superyacht al 10 metri, è in grado di offrire.

Scoprite anche cliccando qui una selezione di offerte di barche esclusive a noleggio, che spazia da uno splendido catamarano Lagoon 620 ad un comodissimo caicco senza dimenticare il motoryacht Ferretti.

Vi aspettano poi 1.500 barche distribuite in 30 destinazioni diverse su tutti i mari del pianeta. Cosa aspettate a fare una visita nello stand di Equinoxe?

E se volete contattarli subito per ricevere informazioni personalizzate, vi basta cliccare sul bottone di invio di una mail precompilata.