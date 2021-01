VIDEOLEZIONE Come calcolare il limite di velocità massima di una barca a vela

Esiste un limite per la velocità massima di una barca a vela? E’ questo il titolo della bella “videolezione” a dispense a cura di Elio Somaschini.

La sua storia ormai la conoscete, gli ha fatto vincere il premio performance al Velista dell’Anno TAG Heuer 2020. Ha girato il mondo in barca per vent’anni senza strumenti, utilizzando solo le mani come i navigatori polinesiani e un orologio.

Elio, imprenditore e fisico italo-brasiliano, ha una passione viscerale per l’insegnamento e ha un raro dono: quello di rendere comprensibili le cose difficili. Lo ha dimostrato nel corso della terza puntata de “Il Giornale della Coppa” dove ha saputo tenere incollate allo schermo migliaia di persone.

In questa videolezione, grazie ai suoi elaborati Elio vi farà capire quale sia la velocità massima di una barca a vela per ogni angolo di vento. Come direbbero gli inglesi: enjoy!

CALCOLARE LA VELOCITÀ MASSIMA DI UNA BARCA A VELA

