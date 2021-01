Spirit 44 CRe, quando una barca “classica”… è anche ecosostenibile

Il tema delle barche eco sostenibili non è caro solo ai progetti dal look ultra moderno, ma c’è un cantiere che ha fatto di questo tema uno dei suoi cavalli di battaglia anche se costruisce barche con un’estetica fuori dal tempo. Stiamo parlando di Spirit Yachts, il marchio di riferimento per chi cerca sul mercato barche in stile “modern classic”.

Si tratta di progetti che in tutto e per tutto somigliano alle barche classiche di un tempo, ma realizzate con tecnologie costruttive all’avanguardia pur continuando a impiegare, in parte, materiali tradizionali come il legno. La nuova nata si chiama Spirit 44 CRe (13,40 x 3,30 m), commissionata da un armatore che ha dato al cantiere un’indicazione prima di tutto: “non voglio carburante a bordo”. Una richiesta non da poco, dato che le propulsioni elettriche esistono ormai da tempo ma hanno nella durata dell’autonomia energetica il loro tallone d’Achille.

Il cantiere ha immaginato allora una serie di pannelli solari integrati nella randa e sul ponte, ma non si è fermato a questo. Un sistema, simile a quello degli idrogeneratori, garantisce una ricarica delle batterie sfruttando il moto dell’elica. In questo modo l’autonomia energetica della barca è stata sensibilmente aumentata, anche se resta difficile poterla immaginare in navigazioni di lungo raggio ma sarà perfettamente a suo agio per le uscite giornaliere anche prolungate.

La propulsione prevista è un motore, con Sail Drive, Oceanvolt ServoProp15, supportato da batterie Oceanvolt 48VDC (capacità totale 30,4kWh).

SPIRIT 44 CRe, I DATI

L.O.A. 13.40 m

Baglio max. 3.30 m

Dislocamento 6 t

Lungh. al galleggiamento 9.40 m

Pescaggio 2.30 m

Motorizzazione 15kW 48V Oceanvolt

Elica Oceanvolt Control Pitch

Autonomia a 5 nodi di velocità 25 miglia

Serb. acqua: 270 l

Batterie: 30 kWh (x 16 batterie 48 V DC)

