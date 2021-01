BARCHE USATE Vendono cinque modelli da crociera da 36 a 40 piedi

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate tra i 36 e i 40 piedi: perfette compagne per la vostra crociera! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

CINQUE BARCHE USATE DA 36 a 40 PIEDI

STABILE & FACILE

La prima delle barche usate che vi proponiamo è un Comet 36 (10,61 x 3,57 m) del 2005. Elegante e veloce questo 11 metri, nato nel 2000. Il progetto è di Sergio Lupoli che ha optato per una forte stabilità e ridotta superficie bagnata, così da rendere il Comet 36 agile con vento leggero e facile da governare anche quando l’anemometro sale. In coperta, particolarmente larghi i passavanti e classico il pozzetto con il trasto della randa posto in corrispondenza della discesa sottocoperta.

Gli interni sono previsti a due o tre cabine, con due bagni. Dinette a ferro di cavallo, fronteggiante un altro divanetto. Cucina e carteggio ai lati della discesa. La costruzione è curata, le finiture buone.

Il modello che vi proponiamo, a due cabine è pronto a navigare e completo di ogni dotazione: l’albero è del 2019, come pure il sartiame. Il motore è stato revisionato nel 2020.

COMODITA’ AL POTERE

Proseguiamo la nostra rassegna di barche usate con un Bavaria 37 Cruiser (11,35 x 3,80 m): il capostipite dell’allora rinnovata linea fast cruiser del cantiere tedesco. Un 11 metri dalle ottime prestazioni e dalla linea moderna e sportiva, progettato dagli sloveni di J&J. Pozzetto comodo con poppa aperta. Restò in produzione dal 2006 al 2008.

Il modello in esame, visibile a Rimini, è del 2006 e versa in condizioni generali molto buone. L’imbabarcazione è stata utilizzata solo privatamente e manutentata in maniera eccellente. Marmitta sostituita nel 2019. Cuscineria pozzetto, prendisole di prua, bimini, spray hood, lazy bag, copertura per osteriggi, tutti rifatti nel 2017. Randa e genoa del 2015.

Riscaldamento in tutte le cabine e dinette. Elica a tre pale abbattibili.

CROCIERA PURA!

La terza delle barche usate in rassegna è un Hanse 385 (11,40 m x 3,88 m). Ecco il successore dell’Hanse 375, uno dei modelli del cantiere tedesco che hanno riscosso maggior successo.

Lo studio Judel/Vrolijk, per questo Hanse 385, ha aumentato di circa il 20% i volumi rispetto al 375. Le manovre corrono in gran parte incassate nella tuga, lo specchio di poppa è abbattibile: non mancano i marchi di fabbrica Hanse, come il fiocco autovirante.

Il modello in vendita, del 2016 e visibile a Lignano Sabbiadoro (UD), dispone di due ampie cabine matrimoniali e un bagno, oltre che la plancetta di poppa estraibile in teak. Sistema di riscaldamento, telo invernale, avvolgiranda, sono solo alcuni dei tanti accessori per la crociera perfetta con cui la barca è equipaggiata.

PAROLA D’ORDINE: EFFICIENZA

Il penultimo modello che vi proponiamo è un Delphia 40 (12,35 x 3,94 m). Costruita in Polonia all’insegna dell’efficienza e della praticità da un cantiere specializzato nello stampaggio di barche in vetroresina. Le prestazioni con vento leggero sono penalizzate da un piano velico ridotto, migliorano quando sale l’intensità.

In coperta, ampio il pozzetto rivestito in teak, comodo l’accesso allo spoiler poppiero. Gli interni sono ben congegnati: prevedono tre o quattro cabine e un quadrato con una singolare dinette ad angolo retto, che sfrutta la paratia trasversale come appoggio. La cucina è a murata, e ai lati della discesa ci sono un’altra toilette e il carteggio. Le finiture sono semplici ma efficienti, con uso di legni chiari che regalano luminosità.

Questo modello è visibile a Pesaro (PU) ed ha subito importanti lavori di refitting: carena portata a zero, solo ultimo strato di antivegetativa, randa e fiocco sostituiti nel 2014, 2018 manutenzione del motore etc…

PRONTO A NAVIGARE

Chiudiamo la nostra rassegna di barche usate con un classico della crociera comoda. Stiamo parlando di un Jeanneau Sun Odyssey 40 (12,20 x 3,95 m). In produzione dal 1999 fino al 2003, fu progettato da Daniel Andrieu.

Il modello che vi proponiamo è del 2003 ma è in condizioni eccellenti ed ha il ponte in teak. E’ motorizzato Yanmar 56 cv (1400 ore motore), con serbatoio da 136 litri. L’allestimento: 2 cabine, 2 bagni, 2 docce, 6 posti letto. Tra le dotazioni: acqua calda, frigo, capotina, biminitop, rollaranda, rollafiocco, vela 84 mq, 4 winch, elettronica completa Raytheon, inverter 220, 4 batterie, carica batterie, salpancora elettrico.

G.S.

