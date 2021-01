Meglio un Amel 60 o uno Swan 58? Strade diverse verso la barca perfetta

Due strade completamente diverse nell’approccio stilistico e tecnico per arrivare allo stesso punto, il perfetto bluewater, la barca per andare dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi.

I due perfetti esempi di due barche che più diverse tra loro non possono essere ma che mirano allo stesso obiettivo di rendere felice e tranquillo che la possiede, orgoglioso di possedere una barca “perfetta”, li trovi alla Milano Yachting Week – The digital boat show.

Le barche che vogliamo mettere a confronto per voi sono di circa 18 metri, una misura perfetta per essere usate tutto l’anno, magari per viverci a bordo per lunghi periodi.

Per voi abbiamo trovato nel nostro boat show digitale due modelli perfetti per essere confrontati. Ed ecco che nasce la sfida tra due modelli di ultima generazione. Preferite le linee affascinanti e affusolate del Nautor’s Swan 58 (m. 17,96 x 5,27) o quelle anticonvenzionali e confortevoli dell’Amel 60 (m. 19 x 5,35)?

Grande sfida, chi vincerà? Sarete voi a scegliere il vostro preferito dopo averli visitati nel porto della Milano Yachting Week – The virtual Boat Show negli stand di Nautor’s Swan, che ospita tutta la nuova gamma del cantiere svedese o nello stand di Sailaway che ospita il meglio della gamma Amel.

Per facilitarvi la scelta vi diamo qualche indicazione per farvi una prima idea su Nautor’s Swan 58 e su Amel 60. Poi sarete voi a decidere esplorando le barche nel dettaglio, con un semplice click.

Cosa vi offre lo Swan 58

Il successo del nuovissimo Swan 58 (m. 17,96 x 5,27) si basa sull’ultima evoluzione del concetto Blue Water di cui Nautor è stata il capostipite sin dal 1966. Lo Swan 58 è un vero e proprio Blue Water yacht destinato a navigare in tutta comodità in qualsiasi parte del mondo, le sezioni di prua sono state ammorbidite con l’idea di consentire un’andatura più morbida di bolina.

Lo Swan 58 è un Bluewater yacht, con tutte le caratteristiche tipiche per questo scopo, ma senza alcun compromesso in termini di prestazioni e piacere di governo della barca.

E cosa nasconde l’Amel 60

Con l’Amel 60 (m. 19 x 5,35) il cantiere francese, leader mondiale delle barche per girare il mondo, ha realizzato una barca diversa da tutte le altre. E lo scoprirete visitandola. Alla Milano Yachting Week.

Volete qualche esempio del perché è già oggetto di culto? Il posto di pilotaggio è completamente riparato, di serie ci sono verricelli elettrici, batterie al litio, elica di manovra retrattile. Nessun altro cantiere le offre di serie. Per quanto riguarda il comfort siamo al livello dei superyacht in soli 60 piedi (19 metri).

Per conoscere meglio tutte le caratteristiche di questa barca che compete con i catamarani quanto a spazio e confort

In più se avete domande da fare