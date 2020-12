COSA FARE SE… Ti incagli?

COME LIBERARSI DALL’INCAGLIO?

DOMANDA: “Stai navigando a vela a circa 4/5 nodi lungo costa con un 11/12 metri da crociera, in condizioni di mare calmo e vento leggero. A bordo si trovano quattro membri di equipaggio e hai a disposizione un tender con motore fuoribordo. Improvvisamente però la barca si insabbia in prossimità della foce di un fiume e non riesci a liberarti usando il motore. Quale manovra decidi di effettuare per arrivare a disincagliarti?”

RISPOSTA: L’insabbiamento è senz’altro meno traumatico dell’incaglio su roccia ed è anche più semplice liberare la barca. Accertato che i membri del mio equipaggio non hanno riportato conseguenze, ordino di ammainare le vele. Mi reco sottocoperta per controllare in sentina se all’altezza del bulbo si sono create delle vie d’acqua e chiudo tutte le prese a mare. A questo punto devo sbandare lo scafo prima di accendere il motore, perchè se provassi a dare retromarcia a barca insabbiata rischierei con l’effetto evolutivo dell’elica un insabbiamento maggiore. Svento completamente il boma fuoribordo e faccio salire sul tender 3 persone.

Armo una drizza che passi per il maniglione tesa bugna sulla varea del boma e la imbrago al tender. Faccio allontanare quest’ultimo dalla barca per ottenere un angolo di tiro migliore. A questo punto cazzando la drizza ottengo lo sbandamento dello scafo e con il motore a retromarcia al minimo dei giri mi libero dall’insabbiamento. Se non dovessi riuscire a sbandare in maniera accettabile la barca a causa delle dimensioni della stessa, farei portare l’ancora di rispetto legata ad una cima galleggiante a poppavia e la farei calare a 30/40 mt dalla barca. A questo punto con l’azione congiunta del parziale sbandamento, mi tonneggio con un winch all’ancora, e con l’azione del motore in retro mi libero dall’insabbiamento.

