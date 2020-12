Vuoi fare il maestro d’ascia? Arriva un corso propedeutico

La passione per il legno è comune a tantissimi diportisti, così come quella per le barche classiche. Un tempo l’Italia era ricchissima di maestri d’ascia mentre oggi questa importante figura è sempre più difficile da trovare. In tempo di pandemia arriva una buona notizia per chi vuole avvicinarsi a questo mondo: il corso propedeutico online per l’avvicinamento al mestiere di maestro d’ascia. Specifichiamo subito che questo corso non abilita alla professione, ma rappresenta un’occasione interessante per avvicinarsi a questo mondo.

Maestro d’ascia: ecco il corso propedeutico

L’associazione romagnola Vela e Legno di Faenza organizza un corso serale in diretta web che, pur non abilitando alla professione, prepara il candidato a diventare maestro d’ascia, ovvero colui che potrà costruire e riparare navi, imbarcazioni e galleggianti in legno di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate.

Come funziona il corso

Il corso si svolgerà dall’11 gennaio al 27 marzo 2021 attraverso 22 lezioni serali online bisettimanali della durata di 2,5 ore l’una, a cui si aggiungeranno due giornate in presenza presso alcuni cantieri navali della costa romagnola e un museo (70 ore in totale). Al corso verranno ammessi un massimo di 12 partecipanti. La quota di iscrizione è pari a 900 euro e darà diritto a ricevere il testo di riferimento “Imbarcazioni in legno. Il restauro consapevole” dell’architetto navale padovano Leonardo Bortolami, docente del corso, e un attestato di partecipazione. La scadenza delle iscrizioni è fissata al 9 gennaio 2021.

Come si diventa veramente maestri d’ascia

Il “Corso propedeutico di avvicinamento al mestiere di maestro d’ascia” organizzato da Vela e Legno punta a creare una base di competenze sul tema della costruzione di barche in legno e rappresentare un’opportunità per apprendere i temi trattati in sede di esame per diventare un costruttore navale professionista.

Come da Regolamento Navale, infatti, tra i requisiti per ottenere la qualifica di maestro d’ascia, oltre ad avere compiuto 21 anni di età, vi sono quelli di non avere riportato condanne, essere iscritto nel Registro del Personale Tecnico della Costruzioni Navali (art. 279 R.C.N.) e avere lavorato per almeno 36 mesi come allievo maestro d’ascia in un cantiere o stabilimento di Costruzioni Navali.

Iscrizioni: inviare richiesta di partecipazione a info@velaelegno.it

