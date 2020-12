BARCHE USATE Vendono cinque modelli top tra 8 e 12 metri

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate tra gli 8 e i 12 metri: perfette compagne per la vostra crociera e come prima barca. Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

CINQUE BARCHE USATE TRA 8 E 12 METRI

PICCOLA E DI SUCCESSO

La prima delle barche usate che vi proponiamo è un grande classico, perfetto come barca per iniziare. Stiamo parlando di un Comet 850 (8,55 m x 2,94 m). Il Comet 850 nacque nel 1978 per porsi al di sotto, nella gamma Comet, rispetto al fortunato 910. In realtà gli fece concorrenza grazie alla sua abitabilità, simile a quella di un nove metri.

La disposizione interna ricalca quella dell’800: progettato dal “mago” delle barche da crociera dell’epoca, Jean Marie Finot, ospita una bella cabina di prua, una dinette che si trasformava in tre comodi posti letto e tanti volumi di stivaggio. Ottime le prestazioni in bolina, grazie anche alla grande stabilità di forma.

La barca in questione è a Rimini, è del 1985 ed è in discrete condizioni generali: non necessita di alcun lavoro particolare ed è pronta a navigare!

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

LA “FIRMA” DI HUMPHREYS

Proseguiamo la rassegna di barche usate con un bell’Elan 31: lungo 9,40 metri e largo 3,20, questo natante ha segnato l’avvicendamento, al cantiere sloveno, tra i progettisti J&J e Rob Humphreys. Correva il 2002. E del 2002 è proprio la barca che vi proponiamo, anch’essa visibile a Rimini.

Un modello superaccessoriato e pronto a navigare: 2 serbatoi acqua da lt. 70, Yanmar 20 Cv, linea d’asse, gasolio lt. 44, 2 cabine matrimoniali, forno, frigo. Pozzetto in teak, bitta centrale, 2 batterie AGM da 120 amp, 1 da 80 amp, pannello solare, Battery Monitor BM1, ST 60, ST 4000, GPS Garmin, VHF Standard con DSC e AIS, WC elettrico, ancora Rocna, ancora di rispetto Fortress, elica Kiwi Prop, Spi, tangone, cuscineria per esterno… e molto altro.

UNA REGGIA IN MENO DI 10 METRI

La terza delle barche usate sotto la lente è un Dufour 32 Classic (9,70 x 3,30 m, in produzione dal 1997 al 2005): la gamma Classic del cantiere francese Dufour, della quale questo 32 piedi è tra i modelli più piccoli, era costituita da scafi per la crociera pura progettati dallo studio J & J dei fratelli Jakopin.

Carena di linee tradizionali, con tuga abbastanza pronunciata che consente negli interni discrete altezze fino a prua, ha un armamento in testa d’albero senza volanti. Lo specchio di poppa è dotato di gradino integrato e di scaletta.

Gli interni prevedono due cabine matrimoniali, a poppa e a prua, un bagno sulla destra della scaletta di accesso e un ampio quadrato. La dinette centrale dispone di tavolo ad ante abbattibili, mentre la cucina a L è di discrete dimensioni.

Il modello è del 1998, è dotato di ogni comodità (autopilota Autohelm ST4000, GPS, LOG, stazione vento, boiler, VHF, stereo, cucina , frigo, manovre in pozzetto, 4 winch, sprayhood, tendalino, avvolgifiocco…) ed è visitabile in Puglia.

UN GIOIELLO DI PETERSON A UN PREZZO GOLOSO

Continuiamo con un grande classico che, ancora oggi, accende i cuori degli appassionati. Disegnato da Doug Peterson (il progettista di Luna Rossa nel 2000!), lo Show 34 (10,26 x 3,31 m) prodotto dal 1975 all’84) era una barca ben proporzionata con buone prestazioni veliche e partecipava con successo a regate. Il pozzetto era piuttosto piccolo, vista la ridotta larghezza poppiera che caratterizzava i progetti dell’epoca. In compenso sottocoperta le disposizioni erano confortevoli e ben concepite.

Esistevano due versioni, che differivano nel layout del quadrato. Nella prima (chiamata L7) sulla destra un divano a U, trasformabile in cuccetta matrimoniale. Nella seconda (R7) due cuccette per murata, poste una sopra l’altra, con al centro un tavolo abbattibile. A prua una cabina con letto doppio e la toilette, a fianco della discesa la cucina. A poppa una cabina. La costruzione in vetroresina semplice era comunque solida e sicura (attenzione alla osmosi!).

Il modello in rassegna, visibile a La Spezia, è del 1978. Ha timone a barra e con tutte le dotazioni. Motore Buck 20 HP, rifatto 2018. La vendono, a malincuore, i due soci che l’hanno avuto per 25 anni, “per sopraggiunti limiti d’età”. Il prezzo è molto interessante.

LINEE MORBIDE, CROCIERA TRANQUILLA

Chiudiamo la nostra rassegna di barche usate con un Bavaria 36 Cruiser (11,40 x 3,60 m). Un modello di grande successo per Bavaria, tanto da decidere di riaggiornarlo e rimetterlo in produzione dopo tanti anni. Quello di cui vi parliamo è però l’originale progettato dallo studio J&J Design.

Una barca dalle linee molto morbide, caratterizzata dalla poppa semi aperta e da slanci di prua e poppa che la rendono gradevole all’occhio. Internamente il livello delle finiture è buono e la volumetria importante, grazie anche a una tuga piuttosto lunga che termina ben a prua dell’albero. Carena “tranquilla” ma in grado di offrire anche discrete performance a vela.

Il modello che vi proponiamo è del 2003, visitabile a Rimini: in buone condizioni generali, è dotata di avvolgifiocco elettrico e negli ultimi tre anni è stata sostituita la batteria motore e quelle dei servizi, il gioco di vele ed è stata rifatta la gommatura del teak.

E.R.

