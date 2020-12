Il meglio dei Beneteau Oceanis da 12 a 16 metri con formule risparmiose

Nel marina della Milano Yachting Week – The digital boat show hanno ormeggiato da pochi giorni tre barche del cantiere francese Beneteau dell’ultima generazione.

Sono in banchina e le porta il concessionario Spartivento che ha scelto da mostrare ai visitatori del nostro boat show digitale i modelli Oceanis 40.1, Oceanis 46.1 e Oceanis 51.1. Ottima scelta quella di Spartivento, perché queste tre barche rappresentano il meglio della gamma Beneteau da 12 a 16 metri.

Vi diamo una assaggio di quello che potrete trovare, cliccando qui e contattando gli esperti per approfondire e saperne di più con una mail o un whatsapp.

Il meglio della gamma Beneteau Oceanis è qui

Partiamo dal modello più piccolo, il nuovo Oceanis 40.1 (m. 12,87 x 4,18) che è la barca perfetta per chi vuole conciliare prestazioni, comfort e sicurezza.

La seconda barca presentata da Spartivento per dimensioni è il Beneteau Oceanis 46.1 (m. 14,60 x 4,50) che ha uno dei suoi punti di forza nell’eleganza della linea, caratterizzata da una innovativa carena a redan che gli conferisce un ottimo comportamento marino e allo stesso tempo garantisce eccezionali volumi interni.

La punta di diamante dei Beneteau di Spartivento alla Milano Yachting Week è l’Oceanis 51.1 (m. 15,94 x 4,80) che è l’ammiraglia di questa gamma Beneteau. Appena uscito ha fatto sembrare vecchie le altre barche di questa taglia, grazie alle sue linee affusolate che non penalizzano spazi ai vertici della categoria. In più, come se fosse un superyacht, ha 700 possibilità di personalizzazione diverse. Un record!

Con la formula Yacht Management la barca diventa un affare

Spartivento Yachts ha un’altra particolarità che rende unica la sua offerta: lo Yacht Management. Cos’è? Basta leggere nello Stand di Spartivento la brochure dove spiegano la loro offerta di gestione della barca che porta a non avere più costi, tempo perso e grane nella gestione della barca, ormeggio compreso. E poi avere un rendimento affidandogli la barca, che viene affittata generando un reddito. Perché Spartivento è anche una delle società di noleggio più grandi del Mediterraneo.

Spartivento è a tua disposizione alla MYW

Vi conviene andare subito nello stand di Spartivento, guardarvi con attenzione i modelli Beneteau in esposizione e, per avere maggiori informazioni personalizzate, vi basta cliccare sui bottoni “invia una mail” o “contatta su whatsapp”. I loro esperti vi risponderanno subito.