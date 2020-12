A tu per tu con Checco Bruni e Max Sirena al Giornale della Coppa. VIDEO

Come si trova l’equipaggio di Luna Rossa con barca 2? Sapete che si allenano contro il gommone che simula l’avversario?

Come va l’affiatamento tra Francesco Bruni e James Spithill? E ancora, che modifiche vedremo sulle barche prima della Prada Cup che inizierà il 14 gennaio? Di questo, e molto altro, abbiamo parlato con il Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli Team, Max Sirena, e con uno dei due timonieri, Francesco Bruni, nell’area eventi della Milano Yachting Week – The digital Boat Show.

Li abbiamo avuti in un’edizione speciale de Il Giornale della Coppa in diretta da Auckland, per scoprire le ultime novità in casa Luna Rossa e per fare anche il punto sulla campagna di America’s Cup italiana ormai a poche settimane dall’inizio delle regate che assegneranno i primi punti validi per stabilire chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nell’AC match di marzo. Oltre al link sotto, la diretta della puntata resterà disponibile online sul canale Youtube del Giornale della Vela e sulla nostra pagina Facebook.