In vacanza ci potete andare subito con Barcando Charter. Con che catamarani!

Si può sognare di andare in barca già adesso alla Milano Yachting Week – The Digital Boat Show. Basta entrare nello stand di Barcando Charter. Salirete a bordo di meravigliosi catamarani, le barche ideali per il noleggio, e potrete sognare le vostre vacanze alle isole Eolie ed Egadi oppure lungo le coste della Costiera Amalfitana con puntata alle isole partenopee. Senza dimenticare il magico Cilento.

Una flotta di catamarani supercomodi e nuovissimi

Entrate nello stand di Barcando Charter per dare sfogo ai vostri sogni di vacanza per mare con i suoi catamarani di proprietà.

Barcando Charter possiede nella base in Sicilia a Capo D’Orlando, a un passo dalle Eolie, il Bali 4.6 e il Bali 4.8. Sono le barche ideali per una crociera in barca con il massimo del relax. A Salerno, base ideale per esplorare il meglio delle coste e delle isole della Campania, Barcando ha altri due stupendi catamarani, il Lagoon 40 e il nuovissimo Bali Catspace.

Quattro itinerari nel meglio del sud Italia

Nello stand di Barcando Charter potrete sognare ancor di più la vostra prossima vacanza grazie a delle pratiche guide alle crociere di 7 e 14 giorni con l’indicazione dei luoghi più belli da visitare.

1. Alla scoperta del Cilento

Per la vacanza partendo da Salerno con il vostro catamarano a noleggio vi consiglia l’itinerario migliore per visitare il Cilento da Agropoli a Palinuro alla scoperta di luoghi ancora incontaminati.

2. La costiera Amalfitana e le isole Partenopee

Sempre partendo dalla base di Salerno marina d’Arechi, Barcando vi guida alla scoperta di un itinerario che vi porta nella Costiera Amalfitana da Vietri a Positano e, risalendo ancora a nord, per arrivare sino alle isole partenopee con le perle Capri, Ischia e Procida.

3. L’arcipelago delle Eolie

Ma non è finita, se volete sognare di andare in Sicilia, ecco l’itinerario che dalla base di Capo d’Orlando vi porta a visitare le perle delle Eolie da Vulcano a Panarea, passando per Stromboli, Lipari, Salina, Filicudi e Alicudi.

4. Le isole Egadi e la vera Sicilia sul mare

E già che ci siete, perché non avventurarvi con Barcando Charter in una vacanza alle isole siciliane delle Egadi tra Favignana, Levanzo, Marettimo, l’isolotto di Formica e lo scoglio di Maraone con soste anche a Trapani, San Vito Lo Capo, Palermo e Cefalù.

Non vi resta che visitare subito lo stand di Barcando Charter adesso per farvi del gran bene al cuore e all’anima.

Scoprite le offerte speciali

E se volete approfondire con un responsabile o magari prenotare subito la vostra vacanza con indubbi vantaggi economici tramite una mail o un whatsapp, nello stand trovate i pulsanti per attivare il contatto con un click.