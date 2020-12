Max Sirena e Francesco Bruni in diretta per Il Giornale della Coppa

Il Giornale della Coppa vuole farvi i migliori auguri di Natale e cosa c’è di meglio che farlo con una puntata speciale, magari in diretta dalla Nuova Zelanda? Segnatevi la data e l’orario, perché il 23 dicembre alle ore 9,30 il nostro programma, condotto da Bacci Del Buono con il commento tecnico di Mauro Giuffrè, torna con due ospiti d’eccezione, il Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli Team Max Sirena e il timoniere Francesco Bruni.

Saremo ovviamente in diretta sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube e nello spazio eventi della Milano Yachting Week. Con Sirena e Bruni commenteremo queste prime regate delle World Series ma avremo ovviamente uno sguardo già sulla Prada Cup e sul lavoro che il team sta svolgendo in questi giorni. Insomma sarà un appuntamento da non perdere con due dei protagonisti di Luna Rossa a cui potremo chiedere le nostre curiosità.