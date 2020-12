No Wind no race, ma Il Giornale della Coppa c’è anche oggi

Nessuna regata nell’ultima giornata di questo antipasto di Coppa America, che prevedeva come menù la Christmas Race, un mini torneo finale tra il defender Team New Zealand e i tre sfidanti. Il vento non si è steso nel Golfo di Hauraki e il comitato di regate, dopo avere dato il via al match tra Emirates Team New Zealand e Ineos Team UK, regata che non è andata a buon fine essendo stato superato il tempo massimo, ha mandato tutti a terra. Va così in archivio queste antipasto di America’s Cup, ultima occasione per vedere all’opera il defender Team New Zealand che adesso andrà in “modalità fantasma” durante la Prada Cup di gennaio e lo rivedremo solo a marzo per la Coppa America.

Ci vediamo comunque alle 13 con Giovanni Ceccarelli, progettista che ha partecipato alla Coppa America, e Alessandro Smerchinich del PoliTo Sailing Team, che faranno compagnia ai nostri Bacci Del Buono e Mauro Giuffrè, in diretta sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube e nello spazio eventi della Milano Yachting Week.