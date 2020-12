BARCHE USATE Due occasioni d’oro dell’usato: Oceanis 45 e 48

Arrivano le barche usate, delle vere occasioni, nel porto delle barche a vela della Milano Yachting Week – The Digital Boat Show.

BARCHE USATE, DUE OCCASIONI ALLA MILANO YACHTING WEEK

Nella banchina di Spartivento Yachts, concessionario di Beneteau in Italia, trovate due grandi occasioni garantite. I due usati garantiti presentati da Spartivento sono due barche Beneteau in condizioni come e meglio del nuovo: un Oceanis 45 e un Oceanis 48. Vi diamo un anticipazione su queste due perle dell’usato e vi consigliamo di andare subito in banchina per visitarle e conoscerle nel dettaglio. E come potete leggere in fondo, se volete una barca nuova con i costi dell’usato, Spartivento ha la formula vincente per voi.

La barca perfetta per la famiglia con amici

L’Oceanis 45 è particolarmente interessante perché è nella versione a 4 cabine e due bagni. Su una barca con dei volumi così generosi questa configurazione è perfetta, garantendo maggiore privacy ospitando ad esempio, una famiglia intera e un’altra di amici con figli. Questo Oceanis 45 d’occasione ha una ricchissima dotazione di accessori e ha la particolarità di avere la randa rollabile nell’albero, per rendere ancora più facili le manovre. Lo trovi QUI

Un piccolo superyacht con spazi inimmaginabili

Spartivento offre poi un’altra “chicca” d’occasione, un Beneteau Oceanis 48 del 2016 in condizioni pari al nuovo. Questa barca è una delle regine delle barche da crociera con spazi, sopra e sottocoperta, insospettabili. A tal punto di avere, in questa configurazione, ben 5 cabine e tre bagni con wc elettrici. Accessori al top, con coperta in teak, aria condizionata con generatore Onan, elica di prua, randa avvolgibile. Un piccolo superyacht! Lo trovi QUI.

Spartivento è a tua disposizione alla MYW

Vi conviene andare subito nello stand di Spartivento, guardarvi con attenzione i modelli Beneteau in esposizione e, per avere maggiori informazioni personalizzate, vi basta cliccare sui bottoni “invia una mail” o “contatta su whatsapp”. I loro esperti vi risponderanno subito.

La terza occasione: con Yacht Management la barca nuova costa meno dell’usato

Spartivento Yachts ha un’altra particolarità che rende unica la sua offerta: lo Yacht Management. Cos’è? Basta leggere nello Stand di Spartivento la brochure dove spiegano la loro offerta di gestione della barca nuova che porta a non avere più costi, tempo perso e grane nella gestione della barca, ormeggio compreso. E poi avere un rendimento affidandogli la barca, che viene affittata generando un reddito. Perché Spartivento è anche una delle società di noleggio più grandi del Mediterraneo.