La fine del 2020 porta con sé anche una delle premiazioni più attese di tutto l’anno. Il DAME, il premio che di solito viene assegnato durante il METS di Amsterdam, la fiera degli accessori nautici più grande al mondo, tutta dedicata al B2B. Quest’anno la fiera è stata cancellata a causa della pandemia, ma la premiazione del DAME Award si è svolta comunque e in maniera inedita con il Metstrade Connect 2020, una piattaforma virtuale, attiva fino al 31 dicembre. L’evento digitale ha visto ben cinque accessori italiani in finale a testimoniare di come il made in italy, anche in quest’anno così particolare, abbia saputo inventare e stupire.

DAME 2020: i migliori accessori per la nautica

La maniglia autosanificante F.lli Razeto & Casereto S.p.A.

L’azienda F.lli Razeto & Casereto S.p.A. è arrivata in finale con la maniglia auto-sanificante CentEsiMo. Prodotto attualissimo consiste in una maniglia auto-sterilizzante per porte. Sono realizzate in lega leggera e rifinite con ESI Anti microbial System. Attraverso un’ossidazione anodica seguita da una microporosità sigillante a base di ioni d’argento (Ag) la maniglia si auto-disinfetta. Centesimo è testato per una completa auto-sanificazione in 15 secondi, che interessa anche la mano e l’ambiente.

www.razetocasareto.com

Besenzoni La Passerella Eco-sostenibile

La Passerella Eco Friendly di Besenzoni. È realizzata con materiali riciclabili e senza utilizzo di legno né di olio per l’idraulica. Un prodotto altamente innovativo che testimonia come l’azienda sia sempre attento alle ultime esigenze del mercato e anche dell’ambiente. Un progetto ambizioso quello de La Passerella le cui parti sono saldate termicamente. Questo accessorio è costruito con assi di PVC stabilizzato ai raggi UV per non avere scolorimenti, crepe o deformazioni.

www.besenzoni.it

PROtect Tapes IR-X

Arriva una nuova classe di polimeri trasparenti da Protect Tapes. Tutto parte da una colata acrilica in grado di schermare le radiazioni che producono calore e quelle UV, che contribuiscono l’invecchiamento dei materiali. A cosa servono questi polimeri? Per boccaporti, portelloni, finestrature, coperture e porte. Insomma, una soluzione pensata per durare più a lungo con un occhio anche al portafoglio.

www.protect-tapes.com

Cariboni Srl con E-asy Control

L’obiettivo di E-asy Control è quello di consentire alle piccole imbarcazioni a vela di utilizzare un sistema elettro-idraulico. L’ostacolo principale ad oggi era che i principali strumenti di controllo elettro-idraulici sul mercato era l’elevato costo. Oggi sono presenti sul mercato hanno un elevato impatto economico, per questo motivo abbiamo utilizzato e adattato un sistema Raspberry Pi integrato con un touch screen per far utilizzare il sistema, impostare i parametri, visualizzare e controllare il sistema idraulico. www.cariboni-italy.it

Osculati Telescopic Retractable Davit

Osculati è tra i migliori con quessta gruetta per tender retrattile in alluminio anodizzato. Quando è in posizione retratta, si nasconde sotto il piano di calpestio e lascia libero il ponte senza intralciare quindi il passaggio. È dotata di due posizioni di funzionamento. Il tubo telescopico è dotato di una maniglia che permette di regolare la lunghezza a seconda delle esigenze e del tipo di gommone. Sarà disponibile da maggio 2021.

www.osculati.com

