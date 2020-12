“Crocierosa”, sportiva o anticonvenzionale. Tre barche top da 11/12 metri

In un boat show fisico è facile perdersi…si fatica a trovare quello che si cerca. Non è così nel nostro salone digitale, la Milano Yachting Week. Ogni giorno vi diamo degli spunti nuovi di visita…come quello di oggi.

Siamo andati a caccia di barche a vela tra 11 e 12 metri, una misura ideale per avere una barca comoda, versatile, che ti permetta uscite giornaliere ma anche delle crociere. E per finire che possa anche diventare una “casa sul mare”.

Ecco cosa abbiamo trovato per voi oggi, navigando on line tra le banchine del porto delle barche a vela. Da visitare subito.

Oceanis 40.1 di Beneteau (12,87 metri)

La crocierosa per vivere la barca tutto l’anno

Sei arrivato in rada, cali l’ancora, apri la piattaforma bagno e ti godi la giornata. Sei a bordo di di una signora barca da crociera, una barca che ti permette di divertirti a vela e di navigare spedito a motore. Una vera barca “crocierosa” perfetta di 12 metri. Una carena sicura che affronta anche mari agitati in sicurezza, una navigazione non vincolata non solo alla velocità ma anche al massimo comfort. E poi spazi, tanto spazio, come in una vera casa. E’ la barca ideale per chi vuole vivere la barca sempre, tutto l’anno.

Dehler 38 SQ di Dehler (m. 11,64)

La sportiva che è anche una comoda barca da crociera

Speed and Quality, questo vuol dire SQ che sta nella sigla del modello del cantiere tedesco. E questa barca, novità assoluta della Milano Yachting Week, rispetta questi concetti. Dehler 38 SQ rappresenta perfettamente la nuova generazione dei performance cruiser , barche comode in crociera come un vero cruiser “blue water”, capaci però di prestazioni a vela esaltanti. E, per finire, facilissime da manovrare anche per un equipaggio di due sole persone. Per farvi un’esempio delle prestazioni che riesce a raggiungere Dehler 38 SQ, senza penalizzare la comodità: con 12 nodi di vento fila a oltre 7 nodi! Ultima annotazione, ha anche una gran bella linea. Da visitare subito.

Allures 40.9 di Allures (m. 12,65)

L’anticonvenzionale che ti porta in capo al mondo

Non assomiglia a nessun’altra. L’Allures 40.9 è la barca che non c’era, ecco come la descrive il cantiere: “I progettisti Berret-Racoupeau hanno progettato uno scafo moderno associando alla proverbiale solidità dell’alluminio, la larghezza, la potenza e la lunghezza massima al galleggiamento. Così, più efficiente e performante, l’Allures 40.9 è libero di portarvi anche in capo al mondo. Incedere sotto i mitici alisei, raggiungere isole paradisiache, vagare per i fiordi della Scandinavia… La grande capacità di stivaggio e il capiente serbatoio del gasolio, assicurano inoltre una perfetta autonomia per una sempre maggior libertà”. Interessante, vero?