Beccati! Il Giornale della Vela è a favore dell’inquinamento?

Questa è la cronaca di una clamorosa svista. Uno “scivolone” portato alla luce di un fedele lettore e che ci ha fatto notare come, per illustrare una bellissima storia di mare, non potessimo aver scelto foto peggiore.

Andiamo con ordine. Nella rubrica “Last Page” del numero di dicembre/gennaio (ora in edicola e in digitale), a pagina 130, vi raccontiamo la bella storia di Josh e Rachel (ve ne abbiamo parlato anche QUI), due liveaboard che hanno mollato le loro occupazioni “terricole” per esplorare il mondo a bordo di Agape, un Tayana Vancouver 42’ del 1984.

Nella foto scelta a corredo del pezzo (che vi mostriamo in apertura) c’è Josh che si fa la barba in una baia incontaminata della Polinesia. Il problema ce lo ha fatto notare Antonio De Giorgio che ci ha scritto:

“Caro direttore, leggo la rivista dal primo numero. Sempre bella e interessante, ma la foto “last page” di dicembre è inguardabile! Un generatore da 1 kW acceso per alimentare un rasoio elettrico, alla faccia dell’ambiente e di tutto quanto il Giornale ha sempre sostenuto.

Diciamo che è una “svista”!”.

Antonio, e che svista! Imperdonabile da parte di una testata che fa dell’impegno verso l’ambiente una delle sue bandiere (basti pensare alle campagne estive “a caccia di plastica” promosse da Medplastic – iniziativa nata in seno al Giornale della Vela – in collaborazione con Navico), ai tanti approfondimenti che il Giornale della Vela dedica alla navigazione “eco” e al tema dell’elettrico a bordo.

Grazie di averci “beccato”!

Tra tutte le bellissime foto che potevamo scegliere (a proposito, guardatele qua e diteci se non provate invidia per Josh e Rachel) ne abbiamo selezionata una che, tra l’altro, non rende neanche giustizia alla coppia che, in giro per il mondo in barca, promuove azioni di volontariato. E che scegliendo di vivere in barca, è bene ricordarlo, consuma un infinitesimo di energia rispetto a chi vive in città! Infine, come ci ha detto il liveaboard Fabio Portesan: “E’ sicuramente meno inquinante accendere un generatore da 1 kW che un motore da 50 cavalli che butta in acqua olio e gasolio!“.

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!