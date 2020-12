Quali cantieri costruiscono e vendono oggi il Laser (ILCA)?

Abbiamo parlato del “terremoto” nel mondo delle derive, con RS che è entrata dentro la “scuderia ” Negri Nautica. Ma forse qualcuno si sta chiedendo: e i Laser che fine hanno fatto? Chi li produce? Quanti cantieri li costruiscono? Anche questo infatti è stato un bel terremoto, per quella che è la deriva più diffusa al mondo con tantissimi praticanti anche in Italia, nonché classe olimpica.

Innanzitutto dovremmo partire dal nome, tecnicamente chiamarlo ancora Laser non è la cosa più corretta. La deriva adesso si chiamerebbe ILCA (acronimo di International Laser Class Association). Tutto nasce dalla ormai famosa diatriba tra la classe e il suo storico produttore Laser Performance, che copriva Europa, Asia e Americhe, accusato di non produrre barche sempre conformi alla monotipia Laser. Da qui l’apertura di ILCA alla ricerca di nuovi costruttori.

Una ricerca che ha portato all’approvazione di sette cantieri: Devoti Sailing s.r.o. (marchio italiano con cantiere in Polonia), Element 6 Evolution Co Ltd (Thailandia), Nautivela srl (Italia), Ovington Boats Ltd (United Kingdom), Qindao Zou Inter Marine Co., Ltd (Cina), Rio tecna srl (Argentina), Zim Sailing (Stati Uniti).

Devoti Sailing è un marchio riconosciuto ormai a livello internazionale, grazie al suo fondatore, la medaglia olimpica italiana nei Finn Luca Devoti, che proprio nella produzione di Finn ha fatto uno dei suoi marchi di fabbrica negli ultimi anni. Non molto nota la thailandese Element, mentre l’italiana Nautivela è un marchio riconosciuto e affermato da molti anni soprattutto nella produzione di Optimist, 420 e 470. La britannica Ovington è un altro player già molto inserito nella produzione di derive, dato che produce già gli skiff 29er e 49er. Decisamente affermata anche la Qindao Zou Inter Marine, attiva già dalla fine degli anni ’80 nella produzione di Optimist, oggi costruisce anche 420, 29er e 49er, e altre sport boats. Specializzata nelle piccole derive anche l’argentina Rio Tecna, mentre l’americana Zim Sailing è forse il più grande produttore della lista.

La libera concorrenza tra questi 7 marchi ovviamente è un vantaggio da un punto di vista economico per gli atleti che potranno scegliere tra un ventaglio di proposte, ma, come sottolineato da The Laser Class, l’associazione fondata dagli atleti parallela a ILCA, il rischio è quello di vedere altri compromessi sulla monotipia.

Questi cantieri non sono i soli dove poter acquistare le barche, ognuno di questi marchi può avere infatti dei suoi distributori a livello locale, come avviene per esempio con la britannica Ovington che in Italia viene distribuita da Negri Nautica, o come i Devoti che vengono distribuiti per esempio dalla Best Wind.

