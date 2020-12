“Terremoto” nel mondo delle derive: Negri Nautica si prende RS

Grossa novità sul mercato delle derive e delle piccole barche a chiglia: Negri Nautica è il nuovo distributore RS Sailing per l’Italia, e non solo come vi racconteremo. RS Sailing è ad oggi uno dei produttori più importanti al mondo per il segmento delle derive o delle piccole barche a chiglia. Ha nella sua gamma 19 modelli adatti un po’ a tutte le età e a tutte le esigenze: si va dalle barche pensate per la scuola vela, come l’RS Venture, il Quest o il Neo, a barche adatte al mondo delle regate o semplicemente a chi cerca performance più elevate, come l’RS 21, L’RS Aero (in questi anni considerato un antagonista del Laser), o l’RS 400, solo per citare qualche modello. Abbiamo sentito Pietro Negri di Negri Nautica per farci raccontare i termini di quest’operazione di mercato.

“Partiamo da lontano, la decisione con RS è maturata da tempo dato che ci osserviamo da molti anni, ma essendo noi Laser non ci è mai stato “permesso” di farlo, Laser vede RS come uno dei principali concorrenti. Nonostante avessimo avuto sempre ottimi rapporti con RS, con cui abbiamo sempre comunicato, non era mai stato possibile fare dei passi avanti. In seguito alla “vicenda” Laser (che ha visto dopo alterne vicende l’ingresso di nuovi cantieri produttori n.d.r.) sono cambiate alcune cose, RS aveva bisogno nel frattempo di una presenza maggiore in Italia che poi potesse anche sostenerla nei paesi de sud est Europeo. Diventeremo distributori anche per altri paesi, come la Grecia, la Croazia e la Slovenia, Malta o Cipro” ci ha spiegato Negri.

La gamma RS è stata uno dei motivi che ha convinto Negri Nautica a compiere questo passo. “RS ci garantirà una gamma in pieno sviluppo , con tanti modelli e molte novità, sembrano un po la Laser di 15 anni fa. Il rapporto con Laser si chiuderà, anche perché siamo finiti nel mezzo di una battaglia (quella sulla produzione dei Laser n.d.r.) che ci danneggiava, e per noi è vitale restare nel mondo delle derive. Continueremo a vendere i Laser approvati da Ilca, che sarebbe più corretto chiamare ILCA, e nello specifico quelli del cantiere Ovington, quindi continueremo a seguire nella classe. A questo aggiungeremo quindi la gamma di barche RS, l’Open Bic, e anche la classe giovanile del kite. Negri Nautica è da sempre stata nel mercato di derive e monotipi con una serie di prodotti che coprivano varie esigenze, e stiamo proseguendo in questa filosofia. RS è un cantiere molto organizzato e con una gamma ampissima, anche perché non lasciano mai per strada i loro clienti e tengono in produzione barche magari che non vendono molto ma lo fanno restare vicini alla clientela che le ha. Il core di questa gamma è fatto dal Quest, lo Zest, l’Aero, RS 21, il Feva, l’RS 500 e il Venture. Adesso l’Aero sta partendo come classe in Italia, ci sono 5 circoli che stanno portando avanti questo progetto che inizieranno a fare attività giovanile con questa barca. Abbiamo già tutta la gamma in pronta consegna e in esposizione“. ha concluso Negri.

www.negrinautica.com

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!