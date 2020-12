Lavorare nella nautica: ecco il corso di laurea per capitani di yacht

Arriva il “Bachelor Degree in Business with Specialization in Management for Yachting Captains”. Cos’è? Traduciamolo. È un “corso di laurea in Business con specializzazione in Management per capitani di yacht” ed è organizzato da GY Academy. Qual è l’obiettivo di questo progetto? Rilanciare le competenze e la credibilità nel mercato globale delle persone che lavorano nel settore marittimo italiano. Questo per garantire la qualità e tutelare la professionalità dei capitani, ma non solo. È anche un’occasione per entrare in questo mondo con un attestato ufficiale.

Il corso di laurea in management per capitani di Yacht

Come si sviluppa il corso? Il percorso di formazione è in grado di fornire tutte le competenze necessarie al capitano di una barca per gestirla: questo significa conoscere uno yacht dalla sua progettazione fino alle operazioni di refittaggio. Il livello della laurea corrisponde ad un MQF Level 6.

Chi può partecipare al corso?

Capitani – professionisti del settore marittimo con anni di esperienza nel settore che non hanno conseguito la laurea, ma che desiderano farlo senza dover ripassare tutto ciò che hanno già appreso e che hanno riconosciuto fino al 50% della loro precedente esperienza lavorativa nell’ambito del corso di laurea;

Neodiplomati – per chi parte da zero e vuole entrare nel settore della gestione della nautica da diporto

Laureati – studenti che hanno già una laurea precedente e cercano un cambiamento di carriera oppure vogliono vogliono entrare nel mondo della nautica di diporto

I requisiti per l’iscrizione includono il completamento della scuola secondaria, l’esame di matricolazione o la qualifica professionale (MQF livello 5) o almeno un anno di servizio marittimo documentato.

Come funziona il corso

La GY Academy (con sede a Malta) – in collaborazione con la Fondazione ISYL (Italian Superyacht Life) e NAVIGO, società di innovazione e sviluppo nautico – hanno sviluppato la laurea con questo programma.

Il riconoscimento dell’apprendimento precedente : gli studenti iscritti al programma hanno la possibilità di richiedere il riconoscimento delle conoscenze e competenze precedenti che lo studente ha acquisito attraverso l’apprendimento formale (corsi di formazione, workshop, seminari, ecc.) e non formale (sul posto di lavoro), consentendo loro di ridurre il tempo di studio per la laurea triennale fino al 50% (da 3 anni a 1 anno e mezzo).

: gli studenti iscritti al programma hanno la possibilità di richiedere il riconoscimento delle conoscenze e competenze precedenti che lo studente ha acquisito attraverso l’apprendimento formale (corsi di formazione, workshop, seminari, ecc.) e non formale (sul posto di lavoro), consentendo loro di ridurre il tempo di studio per la laurea triennale fino al 50% (da 3 anni a 1 anno e mezzo). Pratica: gli studenti hanno l’opportunità unica di sperimentare in pratica ciò che è stato insegnato durante il corso di laurea. Durante il corso viene fornita anche l’esperienza lavorativa, oltre al diploma, richiesta da questo tipo di mercato.

gli studenti hanno l’opportunità unica di sperimentare in pratica ciò che è stato insegnato durante il corso di laurea. Durante il corso viene fornita anche l’esperienza lavorativa, oltre al diploma, richiesta da questo tipo di mercato. Possibilità di impiego: oltre all’impiego nello yachting, chi frequenta il corso acquisirà competenze per professsori come manager di cantiere, turismo ricreativo, consulenza nautica, sviluppo commerciale o economico, imprenditore, project management, gestione di yacht, sviluppo commerciale,, supervisore delle operazioni, coordinatore delle operazioni di sicurezza, responsabile vendite.

Tutte le info su www.gy.edu.mt

