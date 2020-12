Tra le oltre 50 videointerviste ai protagonisti della nautica presenti all’entrata degli stand della Milano Yachting Week – The digital boat show oggi abbiamo scelto qualcosa di particolarmente sfizioso.

Dalla vive parole di chi questi prodotti li realizza potrete capire com’è nato il rivoluzionario generatore senza motore, l’alternativa green all’inquinante vetroresina, perché le previsioni meteo non sono tutte uguali. Ma non è finita, capiremo poi ascoltando le interviste, come il teak può essere sostiuito dall’ecologico sughero e come deve essere il porto ideale.

Buona visione!

LE INTERVISTE DELLA MILANO YACHTING WEEK

Il Porto ideale è questo. Marco Da Re di Marina Punta Gabbiani

GUARDA L’INTERVISTA

Ascoltate Marco Da Re, direttore del Marina Punta Gabbiani, e vi direte d’impulso: anch’io voglio tenere la barca in un porto turistico così. Perché questo marina dell’alto Adriatico ha tutto quello che ci sia aspetta da una struttura: località piacevole, servizi ineccepibili e tante particolarità che fanno la differenza.

Bello come il teak, leggero come il sughero. Francesco Errico di Marine Cork

GUARDA L’INTERVISTA

Sentite come Marine Cork è riuscito a trattare il sughero con un processo ultratecnologico per renderlo un’alternativa al rivestimento in teak. Francesco Errico spiega con efficacia i vantaggi: dal peso di due terzi inferiore al teak, all’antimacchia assoluto, alla resistenza all’urto. Insomma, ascoltando le caratteristiche di Marine Cork rimarrete a bocca aperta.

Perché le previsioni meteo sono una cosa seria. Paolo Corazzon di Meteomed

GUARDA L’INTERVISTA

Uno dei più famosi meteorologi d’Italia, Paolo Corazzon, spiega come Meteomed è un servizio meteonautico unico, con la più grande sala meteo d’Italia. E racconta perché è fondamentale avere un servizio come il loro che ha dati aggiornatissimi e che analizzano la situazione in un determinato punto con assoluta precisione.

Il generatore senza motore. Vera Vaselli di Mobil Tech

GUARDA L’INTERVISTA

Il direttore marketing di Mobil Tech, Vera Vaselli, racconta come si sono inventati il rivoluzionario generatore di energia Zeus200. Vi conviene ascoltarla per rendervi conto che questo prodotto cambia le regole del gioco nell’ambito dell’energia. Non c’è un motore, non c’è rumore, è piccolo, non usa carburante. Vi anticipiamo che lo usa la NASA per i suoi satelliti…

Addio vetroresina inquinante. Andrea Paduano Northern Light Composites

GUARDA L’INTERVISTA

Come risolvere il problema dei problemi nella nautica: le barche non sono riciclabili perché la tradizionale vetroresina è un materiale antiecologico. Ecco la soluzione. Il manager dello sviluppo tecnologico, Andrea Paduano, ci svela come sono riusciti a risolvere il problema, inventandosi un nuovo prodotto rivoluzionario. Ma non è finita ci svela anche le due barche che sono in costruzione. Rivoluzionarie, ovviamente.