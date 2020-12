Cosa c’è di bello alla Milano Yachting Week? Te lo dicono gli specialisti in video!

Oltre 50 videointerviste vi accolgono all’entrata degli stand della Milano Yachting Week – The digital boat show!

Chi è in grado di offrirvi di più, per capire cosa è esposto nel loro stand virtuale, degli espositori della MYW? Chi vi racconta cosa trovate negli stand non sono dei “signori nessuno” ma sono i responsabili ed esperti di ciascuna azienda, che illustrano in pochi minuti i segreti dei loro prodotti.

Abbiamo girato tra gli stand e vi offriamo una selezione di alcune delle più interessanti videointerviste.

CINQUE INTERVISTE ALLA MILANO YACHTING WEEK

Cosa serve ad una barca? Simone D’Aiuto di Garmin Marine

Chi se non Garmin ti può offrire soluzioni di elettronica per tutto, ma proprio tutto quello che serve per una barca? Simone D’Aiuto, sales manager di Garmin, vi guida alla scoperta di soluzioni elettroniche per ogni tipo di barca ed esigenza: per uscite giornaliere, crociere, pesca. E vi segnalano le ultime novità, come il sistema per controllare da remoto la barca, comodamente da casa o dall’ufficio.

L’ormeggio è un gioco da ragazzi. Emanuele Cecchini di Harken

Dalle parole di Emanuele Cecchini, direttore commerciale di Harken potrete scoprire come è stato irsolto il problema dell’ormeggio con CLR Mooring Winch che permette di manovrare automaticamente le cime di ormeggio. Ma CLR è anche telescopico (mai visto prima!) e quando non lo si usa scompare a filo della coperta. Nessun ingombro e rischio di pestare i piedi mentre cammini in coperta.

Le iconiche made in Italy. Veronica Bottasini di Grand Soleil

Le barche a vela simbolo del made in Italy, i Grand Soleil, ce le racconta Veronica Boattasini, marketing manager del cantiere. Veronica illustra le prerogative delle due gamme di Grand Soleil, Long Cruise (42/46/52) e Performance (34/44/48/58) e svela le differenze tra di loro. E racconta anche perché i GS sono il simbolo del made in Italy a vela.

A dispetto delle mode. Fabrizio Dall’Olio di Halberg Rassy

L’importatore del mitico cantiere svedese Hallberg Rassy racconta l’ultima evoluzione della gamma e che cosa è cambiato nei nuovi modelli. E ribadisce come un Hallberg Rassy di nuova generazione, nel rispetto della tradizione del cantiere, restano le barche per navigare veramente con un design unico, a dispetto delle mode passeggere.

La tua barca ideale. Marco Malgara di Ice Yachts

Videointervista di grande prestigio con il proprietario del cantiere Ice Yachts, Marco Malgara. Dalle sue parole scopriamo il segreto del successo del cantiere icona del Made in Italy. “Cerchiamo di migliorare ogni barca, volta per volta. Ci immedesimiamo nell’armatore consigliando sulle scelte così da avere alla fine la barca ideale per lui, per le sue necessità” racconta Malgara che poi illustra il meglio della sua produzione, ben otto modelli, monoscafi e catamarani da 52 a 80 piedi.