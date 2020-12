Sognare non costa nulla: dove andare la prossima estate in Croazia

Va bene, adesso non è il momento di una vacanza in barca in Croazia, il Paese europeo che vanta 1244 isole in sole 250 miglia, record mondiale. Ma perché non sognare adesso preparando la vacanza della prossima estate? (foto di Alecsandar Gospic)

L’occasione giusta la trovate alla Milano Yachting Week – The digital boat show nello stand del padiglione “turismo”.

Vacanze in barca: Croazia

Qui, nello stand dell’Ente del Turismo della Croazia troverete occasioni irripetibili per andare in vacanza in barca. Dove? Nel meglio della Croazia. La Milano Yachting Week ha selezionato per voi quattro itinerari da sogno. Ecco le idee giuste, perché sognare adesso non costa nulla e fa bene allo spirito.

Idea numero 1: Crociera nelle isole della Dalmazia: mare, ma non solo

Perchè fare una crociera nelle isole della Dalmazia in barca? Per scoprire la bellezza semplice e pulita del mare Adriatico croato che si ritrova dappertutto. Sia lungo le coste “continentali” sia lungo i litorali delle tantissime isole che fanno capo alla regione dalmata. Per saperne di più clicca qui

Idea numero 2: Dubrovnik e le Elafiti: un paradiso della Croazia

Antica e magnifica città della Croazia, Dubrovnik è “solo” il punto di arrivo di una crociera che parte poche miglia più a nord dove si scoprono le deliziose e selvagge Isole Elafiti. Quasi tutte poco abitate dall’uomo fin dall’antichità, le 13 isole dell’arcipelago delle Elafiti sembrano piccoli giardini fioriti che escono dal mare. Per saperne di più clicca qui

Idea numero 3: Isole della Croazia: posti da sogno per le vacanze in barca

In mezzo all’Adriatico la Croazia offre vere perle per le vacanze in barca, tra le quali spiccano le magnifiche Kornati: per raggiungerle la base perfetta è il porto di Sali posto nella parte sud dell’isola di Dugi Otok. quasi cento tra isole e scogli di roccia bianca che si ammassano in uno stretto tratto di mare, lungo circa 35 km e largo al massimo 13. Per saperne di più clicca qui

Idea numero 4: Istria e Quarnaro, l’Italia è a un passo

L’Istria è la prima regione della Croazia che si raggiunge via mare, e terra, dall’Italia e pur non essendo famosa come le piccole isole sperdute della Dalmazia, offre una crociera alla scoperta di un litorale affascinante e a tratti anche selvaggio. Circa 450 km di coste frastagliate e spettacolari, tra le quali si trovano marina ben attrezzati e spettacolari baie. Per saperne di più clicca qui

Per saperne di più

Se vuoi approfondire il discorso e ricevere altre info personalizzate, ti basta cliccare sul tasto “invia una mail”. Ti rispondono subito.